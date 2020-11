Shannon de Lima y James Rodríguez habrían terminado su relación

noviembre 5, 2020 - 11:06 am

Una noticia que de confirmarse sería un verdadero impacto en el mundo del entretenimiento se dio a conocer, la presunta ruptura entre James Rodríguez y Shannon de Lima.

Desde hace un tiempo vienen sonando con fuerza rumores acerca de que el futbolista nacido en Cúcuta y la modelo venezolana no estarían en una buena situación sentimental, un rumor alimentado por la casi inexistencia de fotos de ambos famosos juntos.

El presentador del programa «Lo sé todo» de Canal 1, Ariel Osorio, ahondó en este sentido y dio a entender que el exjugador del Envigado y su pareja habrían dado fin a su relación, algo que demostrarían unas recientes fotos de Shannon de Lima.

En las imágenes, la novia de la estrella del seleccionado nacional se observa en el cumpleaños de su hijo, Daniel Alejandro Sosa, y los acompaña nada menos que Marc Anthony, quien fue esposo de Shannon hasta 2017.

Y no solo esto, es que también es llamativo que la presentadora no estuvo en la reciente fiesta de cumpleaños de Samuel, el segundo hijo del exjugador del Real Madrid, y de quien se ha debatido bastante si es hijo de Shannon o no.

No obstante, la exreina de belleza sí se encargó de felicitar al pequeño Samuel desde una historia en su cuenta de Instagram, en la que se la observó mientras cargaba al hijo menor del actual jugador del Everton de Inglaterra. Daniela Ospina, por su parte, también felicitó a Samuel por su primer año de vida.

Lo cierto es que los comentarios no tardaron en aparecer, pues aunque es sabido que Shannon y Marc Anthony llevan una buena relación de amistad, no deja de intrigar la actitud de la famosa ante ambas celebraciones y el silencio del deportista nacido en 1991.

De esta manera empieza a circular con fuerza la hipótesis de la separación entre el centrocampista y la exreina de belleza, mientras se acrecienta aún más el misterio de si Shannon es realmente o no la madre de Samuel.

