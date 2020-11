Señores del BOD ¿Cuál es la vaina conmigo?

noviembre 20, 2020 - 4:25 pm

Los señores del Banco Occidental de Descuento la tienen agarrada conmigo. En medio de esta grave crisis que vivimos me están sacando las visceras en la cuentica que tengo con ellos descontando conceptos por unos seguros chimbos que no uso, no usaré, ni me interesará saber para que carajo sirven.

Platica que cae a mi cuenta corriente de BOD, platica que se trata el bendito seguro chimbo que han inventado.

Señores del BOD, como diría, Diomedes Díaz «¿Cuál es la vaina conmigo?». Yo no deseo, no quiero, no puedo seguir con esos pagos de seguros fuera del contexto real de nuestra situación. Por eso, mediante este medio, les pido – será mejor implorarles – me excluyan todos esos seguros a ver si en la cuentica me dejan empollar unos realitos «manquesea» pa´ un cartón de huevos.

Si quieren comunicarse conmigo, ustedes saben cómo, me llamo Josué A Carrillo Carrilllo. Mi correo es [email protected]

A ver si hacen la caridad.