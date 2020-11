Se estrelló un helicóptero que llevaba un corazón en EE.UU.

noviembre 9, 2020 - 10:35 am

Un helicóptero privado que transportaba un corazón donado al Hospital Keck, en Estados Unidos, se estrelló en la azotea del centro de salud. El accidente dejó un herido.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles, informó que la aeronave se disponía a aterrizar en el helipuerto de la terraza a las 15, informó el portal KTLA. En el helicóptero había tres personas y todas lograron salir de la nave sin problemas. Solamente el piloto sufrió heridas leves.

El helicóptero se estrelló y se volcó de un lado sobre la azotea, no muy lejos del borde del edificio. Las autoridades informaron que no hubo fuego ni fugas significativas de combustible. Por el momento, se están investigando las causas del accidente.



A su vez, los bomberos recuperaron de manera segura el órgano donado y se lo entregaron al personal del hospital. Según informó el portal RT, dos horas después del accidente, el corazón llegó sano y salvo y pudieron llevar a cabo el trasplante.

Thanks to an eyewitness for this video of a helicopter before it made a hard crash landing on the roof of Keck Hospital of USC. LAFD says the pilot suffered minor injuries. Two passengers were treated & released on scene. @KNX1070 pic.twitter.com/247wxrXiXE