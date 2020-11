Se cansaron de esperar respuestas ante la escasez de gas al oeste de Maracaibo

noviembre 2, 2020 - 2:15 pm

Cualquier rama seca es buena para encender el fogón que les permita cocinar ante la escasez de gas, pero hasta los árboles se están acabando en la localidad

Para los habitantes de San Isidro Labrador, una población ubicada al oeste de Maracaibo, la escasez de gas no es nueva. Sus calles siguen siendo de tierra y debajo de ellas no hay tuberías, pues no gozan de ese servicio público. Aún desconocen lo que es una encender una hornilla, en cambio sí muy bien lo que es prender palos y ramas secas de árboles que ya murieron.

“Al terminar el periplo de conseguir los alimentos, inicia el calvario de conseguir la forma de cocinarlos. Entonces salen los caminantes, buscadores de cualquier ramita, tronco o árbol medio seco para hacerse de ellos para la cocina. He visto desaparecer en horas o días árboles que tardaron décadas en crecer. Después salen cual cirineos, con madera acuesta o en carretillas para trasladarla hasta su hogar y no descansar hasta el hambre con sabor a cansancio saciar”, dijo Silverio Osorio sacerdote de la localidad.

El cambio de bombonas es extinto en la zona. Para poder tener significaría trasladarse al punto de llenado, pero los humildes habitantes no gozan de los medios para poderlo hacer. Poco salen del lugar, solo saben trabajar. Al menos 15 dólares es el costo de la bombona pequeña, pero emerge la otra realidad: cobran en bolívares.

Para evitar un daño ecológico, que signifique la tala de los árboles han tenido que solucionar con sus propias manos. Los habitantes se han organizado para llevar desde un remoto lugar casi 5 kilómetros de manguera para tener gas. Poco a poco, uno por familia -como si se trata de ir a la guerra- han cavado una zanja, que atraviesa la tierra desde diversos puntos, ya llevan casi 4 kilómetros.

“Entonces se turnan por días o semanas para ir trabajando en la zanja que llevará la tubería con el gas de uso doméstico a sus casas. Es la realidad para descansar del humo diario para cocinar”, agregó Osorio.

La idea ya ha sido aplicada en los sectores aledaños. Les ha resultado satisfactorio. En esta al menos unas 224 familias serán las beneficiadas, sobre todo los de la comunidad Hogar Santa Cruz, quienes quizá pronto culminen una obra que los entes gubernamentales ni siquiera empezaron.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Silverio Osorio

Noticia al Día