Sabes el significado del 11:11, hoy puedes pedir muchos deseos

El significado del 11:11 refiere a una conexión espiritual, la cual tiene una relación con los ángeles que te pueden conceder tus deseos

Cada vez que el reloj marca las 11:11 muchas personas publican en sus redes sociales este número y lo asocian con pedir un deseo y es que los números 1, 11, 111 y 1111 son dígitos angelicales y llaman a tener pensamientos positivos, por lo que debes focalizar tus deseos y no tus miedos.

De esta forma, se dice que si el reloj marca las 11:11 es el momento preciso para enfocar tu energía en un deseo positivo, pues su conexión con ángeles o bien el momento para pedir deseos.

Incluso en Google ha aumentado la búsqueda de su significado, pero ¿en realidad simboliza una conexión espiritual o sólo es parte de una moda?.

En YouTube hay una gran cantidad de videos que te dan la explicación de su significado. Algunos refieren que durante esa hora se abren portales, por lo que se considera como el momento ideal para que hables con los ángeles, los maestros de otras vidas, o bien sólo para recibir vibraciones interplanetarias.

De acuerdo con la angeóloga Doreen Virtue de Estados Unidos durante el 11:11 recomienda a la gente mantener “tus pensamientos en positivo, porque tus pensamientos se están manifestando en la forma. Focaliza en tus deseos, y no en tus miedos».

Pero hoy el 11:11 se verá tres veces, pues no solo los dos turnos de hora sino el día 11 de noviembre (mes 11) “es sumamente poderoso en el mundo de Los Ángeles ya que es un número mágico y significa: ‘pide tu deseo que nosotros te lo concederemos’”, agregó Doreen Virtue. Cierto o no, de más no está pedir con el corazón.

