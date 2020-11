Rossi sigue dando positivo al covid-19 y es duda para GP de Europa

noviembre 4, 2020 - 8:40 am

El italiano Valentino Rossi, que se perdió los dos últimos grandes premios de motociclismo debido al covid-19, dio positivo de nuevo el martes y es duda para el GP de Europa, de viernes a domingo en Valencia, anunció este miércoles 4 de noviembre su equipo Yamaha.

«El último test PCR de Rossi, realizado el martes 3 de noviembre, dio positivo al covid-19», precisa Yamaha en un comunicado.

«De todas maneras, hoy (miércoles 4 de noviembre), el italiano pasará de nuevo un test. Si es negativo, tendrá suficiente tiempo para realizar el segundo test PCR requerido (para participar en el gran premio) y volar hacia Valencia», afirma la marca japonesa.

Garrett Gerloff Designated as Standby Replacement Rider for Valentino Rossi at the European GP



