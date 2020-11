Romain Grosjean salió vivo de milagro tras grave accidente en Baréin

noviembre 29, 2020 - 4:18 pm

Tras sufrir un espectacular accidente al inicio del Gran Premio de Baréin que acabó con su monoplaza en llamas, el piloto francés Romain Grosjean (Haas) sufrió «quemaduras menores» y «posibles fracturas en las costillas», obligando a los comisarios a detener momentáneamente la carrera este domingo 29 de noviembre.

A las 2:13 de la tarde, hora local, nada más darse la salida a la carrera, en la tercera curva del trazado de Sakhir, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina salió, provocando un incendio, pero el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para acudir a una ambulancia.

El francés confirmó por radio que estaba bien, antes de subirse al coche médico para ser examinado, siguiendo el protocolo.

Sufrió «quemaduras ligeras en las manos y en los tobillos» pero va bien, anunció rápidamente su equipo en los medios. Fue llevado al hospital en helicóptero. Luego se anunciaron «posibles fracturas en las costillas».

This is unreal. Despite hitting the barrier head-on, his car being torn in half, and his half of the car bursting into flames, Romain Grosjean walked away from this massive crash. Respect to the marshals and medics on the scene. pic.twitter.com/mGSI2fP5qk