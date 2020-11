Rocío Oliva, última novia de Maradona: «No me dejaron entrar al velorio íntimo en la Casa Rosada»

noviembre 26, 2020 - 9:58 am

La última novia del astro argentino Diego Armando Maradona, Rocío Oliva, no pudo entrar al velorio íntimo en la Casa Rosada.

La pareja del Diez estuvo varios minutos en su auto a la espera de una autorización que no llegó, y luego decidió bajar e ir directamente hasta la puerta de la Casa de Gobierno.

«Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar. Yo fui su última mujer, nadie lo entiende», expresó, angustiada, la joven panelista.

"Me dijeron que venga a las 7am con el resto de la gente", Rocío Oliva, luego de que le negaran el acceso al velatorio de Diego. pic.twitter.com/6YOFsguJEb — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

La exmujer de Maradona, indignada y entre lágrimas, con un nudo en la garganta, habló con diversos medios de comunicación y apuntó hacia la familia del 10.

«Me dicen que venga a las 7 de la mañana con toda la gente, con el público general. Claudia dice que no tiene nada que ver, nadie se hace cargo. Una vergüenza. No sé por qué están haciendo esto, yo no jodo a nadie», reclamó la joven, de 30 años, desde las inmediaciones de la Casa Rosada, donde miles de fanáticos se preparan para dar comienzo a la ceremonia pública.

«Diego fue mi ex, lo quiero saludar y me quiero despedir», agregó Oliva, quien horas antes ya había manifestado en el programa Polémica en el Bar su necesidad e intención de concurrir a la ceremonia íntima.

Del velorio íntimo también fueron parte cuatro de sus cinco hijos como Guillermo Coppola y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. También se lo vio a ingresar a Casa Rosada al líder de La 12, Rafael Di Zeo.

Tampoco faltaron al evento los campeones mundiales en México ‘86, que llegaron juntos al lugar visiblemente afectados. Sergio Goycochea, Oscar Garré, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Luis Islas, son algunos de los amigos y excompañeros que se acercaron a darle el último adiós a Maradona.

Al ser consultada sobre su ausencia en la lista que permitía el ingreso al acto de familiares y allegados, expresó: «No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo».

Oliva aseguró: “Me amó mucho Diego a mí. Muchísimo me amó. Y eso me llena el alma”. Y contó que ella siempre había hecho lo mejor para él. Incluso, cuando le tenía que decir que no, como ninguna otra mujer le había dicho. Por eso, aunque dijo que no fue por decisión de ella que no estuvo a su lado en los últimos días, Rocío aseguró que iba a ir al velatorio de Maradona. “Necesito despedirme de él”, afirmó. Finalmente, después de repasar algunas de las tantas anécdotas que vivieron junto a Diego durante los seis años que fueron pareja, como que decidió tatuarse “perra” en el pecho en honor a ella, la joven recordó: “Tenía un corazón de oro. Pocas personas he visto con tan buen corazón como él. He visto cada cosas yo…”. Y reconoció que él le había pedido que ella estuviera a su lado “hasta el último suspiro”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias / Noticia al Día