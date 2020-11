Robinson Canó, suspendido 162 partidos por dopaje en las Grandes Ligas

noviembre 18, 2020 - 6:56 pm

El segunda base dominicano Robinson Canó, de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas, fue suspendido 162 juegos al dar positivo al esteroide estanozolol, en su segunda violación por dopaje, informó este miércoles 18 de noviembre la MLB.

«Robinson Canó recibió una suspensión de 162 juegos sin goce de sueldo luego de dar positivo por estanozolol, una sustancia que mejora el rendimiento, en violación del Programa de Prevención y el tratamiento conjunto de drogas de las Mayores, señaló la oficina del Comisionado de Béisbol en un comunicado.

«La suspensión de Canó, quien fue suspendido previamente por una violación del Programa el 15 de mayo del 2018, comenzará al inicio de la temporada regular de 2021», agregó la oficina.

La suspensión sin sueldo del dominicano le costará unos 24 millones de dólares de salario.

