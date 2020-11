Reos de Tocuyito mataron y se comieron a "La niña" asadita

noviembre 24, 2020 - 2:47 pm

Familiares de los privados de libertad del Centro de Formación para el Hombre Nuevo «El Libertador», establecimiento que forma parte del Complejo Penitenciario en el estado Carabobo, continúan manifestando su indignación por el castigo que les impusieron a los reos por presuntamente haber matado y comido asada la mascota del exdirector del lugar.

«La niña», nombre del animal, una perra Rottweiler fue asesinada y luego asada por los reos quienes finalmente se la comieron.

Trascendió que se la comieron por hambre, debido a que no les dejan pasar los alimentos y en otros casos , cuando se los dejan pasar, solo le llega menos de la mitad de la comida que con tanto esfuerzo los familiares consiguen.

Según informaron familiares, esta situación se da por ordenes superiores y los custodios cumplen con su trabajo por lo que los privados de libertad están pasando hambre y penurias en este Complejo Penitenciario.

Un adulto mayor que tiene un hijo en ese recinto carcelario, aseguró que eso de permitir un mínimo de productos no es todo: «Aquí los que reciben la comida se quedan con una parte. No entregan los paquetes completos. Cuando toca visita y hablamos con nuestro familiar, nos enteramos que les faltó algo. Las tortas no las entregan completas, siempre se agarran tres o cinco» aseguró.

