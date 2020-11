Realizan 2do. Festival de Cine de DDHH, Miradas Diversas

noviembre 28, 2020 - 9:27 am

El 2do. Festival de Cine de Derechos Humanos «Miradas Diversas» inició el pasado 26 de noviembre, iniciativa de Movies that Matter, Gran Cine, People in Need, Provea, en alianza con el Cine Club LUZ, Teatro Baralt, Cíngaro Cine y Aula Abierta.

La jornada inicial se dio con un cine foro sobre el film Milada, de David Mrmka.

La programación, con una fase on line y una presencial, se cumplirá en las siguientes fechas:

03/12/2020 Cine Foro: Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador, de Anabel Rodríguez

10/12/2020 Cine Foro: Infección, de Flavio Fedota

Ambas actividades se realizarán en línea, a través de las cuentas Instagram @cineclubluz y @teatrobaralt, a las 4 de la tarde.

Luego, se realizarán dos actividades presenciales.

14/12/2020 – 4:00 p.m. Proyección y cine foro de la película Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador, de Anabel Rodríguez. Lugar: Teatro Baralt.

17/12/2020 – 7:00 p.m. La Odisea de los Giles, de Sebastián Borensztein. Lugar: Cíngaro Cine, Centro Comercial Costa Verde.

El costo de la entrada será a través de la donación de un medicamento.

F. Reyes

Noticia al Día