Ravens y Packers reportan casos de COVID-19 en jugadores

noviembre 2, 2020 - 8:37 pm

El cornerback All-Pro de los Ravens de Baltimore, Marlon Humphrey, anunció este lunes 2 de noviembre que fue diagnosticado con COVID-19, y varios otros equipos de la NFL, incluyendo los Packers, reportaron pruebas positivas.

Los Packers de Green Bay reportaron que un jugador dio positivo a COVID-19, y el entrenador de Arizona Kliff Kingsbury confirmó que dos jugadores de su equipo fueron diagnosticados durante el fin de semana.

Además, los Browns realizaron sus reuniones del lunes de forma remota después de que un jugador reportó que presenta síntomas “relacionados con COVID-19”.

Fue una jornada complicada para la liga a medida que se aproxima al punto medio de una temporada en la que su calendario ya tuvo que sufrir cambios debido a brotes de coronavirus.

Humphrey tuiteó el lunes: “Tengo ‘rona’ y ojalá vuelva pronto saludable”.

I got the Rona hopefully I’ll be back healthy soon