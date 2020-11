¿Quieres que tu vagina tenga mejor sabor y olor?

noviembre 20, 2020 - 7:57 am

Todos los alimentos que consumes a diario tienen repercusiones importantes en tu cuerpo. En el caso de tu vagina funciona igual. Sin embargo, hay algunas frutas aliadas que puedes encontrar en el camino, la piña es una de ellas. Su sabor dulce hará que los fluidos de tu vagina sean más placenteros para tu pareja.

No fumes

Aunque no lo creas verdad, tu vagina puede tener olor y sabor a cenicero si eres una fumadora activa. El cigarrillo hace que se altere el sabor por los químicos que inhalan tus pulmones filtrándose por el torrente sanguíneo. Así que si has notado que a tu pareja no le gusta mucho “bajar”, ni darte besos apasionados, puede deberse a este factor.

Consume agua

Esta bebida hará que tu vagina huela mucho mejor. Además de limpiar tu sistema, también ayuda a que los fluidos no sean abundantes, previniendo infecciones, olores y sabores que le resulten extraños a tu pareja.

Disminuye el consumo de bebidas alcohólicas

No te estamos diciendo que no puedas ir a tomarte unos tragos con tu familia o con tus amigos. Sin embargo es importante que sepas que el alcohol altera el PH de tu vagina, lo que hace que experimente cambios bruscos en su olor y su sabor.

No consumas cebolla

Las secreciones vaginales son las más afectadas con el consumo de productos que contengan una gran cantidad de especias, como el ajo. Las alteraciones que se pueden dar en el sabor de tu vagina pueden estar relacionadas con el desbalance de PH.

