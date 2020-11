Primoz Roglic se lleva la crono y recupera la maillot rojo en la Vuelta a España

noviembre 3, 2020 - 1:49 pm

El esloveno Primoz Roglic ganó este martes la 13ª etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj de 33,7 km entre Muros y el mirador de Ézaro, en Dumbría (Galicia), arrebatando el maillot rojo de líder al ecuatoriano Richard Carapaz.

Roglic fue el más rápido en esta contrarreloj con final en un dura subida de 1,5 km al mirador de Ézaro, aventajando en un segundo en meta al estadounidense William Barta (CCC) y en 10 al portugués Nelson Oliveira (Movistar).

«Hacía mucho tiempo que no ganaba una crono así que ha sido un gran día. Me he sentido fuerte, pensé que iba a sufrir más, pero he tenido buenas sensaciones», dijo Roglic tras la carrera.

⏯Una contrarreloj con final en el Mirador de Ézaro ganada por @rogla por un segundo para empezar la última semana de #LaVuelta20. Revívelo en 1'.



⏯Roglic is again the leader after tasking his 4th stage victory in an spectacular hilly TT, won by just 1 second. The 1' summary. pic.twitter.com/90FbRdnW1Q — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

El esloveno superó en 49 segundos en la meta a Carapaz, 7º clasificado de la etapa, que se queda segundo en la general a 39 segundos de Roglic en el inicio de la última semana de la ronda española, que finaliza el domingo en Madrid.

Puedes leer: Yulimar Rojas, favorita al premio a la mejor atleta del año

«Mejor estar 39 segundos por delante que por detrás», dijo Roglic, que acumula ya cuatro victorias de etapa en esta edición de la ronda española.

🎙️"A beautiful day. It was a long time since I won a TT, surprisingly I'm feeling strong"



💬"Un día muy bonito. Hacía tiempo que no ganaba una crono, me estoy sintiendo sorprendentemente bien"



❤️🇸🇮@rogla, cuarto triunfo y líder de #LaVuelta20@CarrefourES pic.twitter.com/WHAUxihzIt — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

En tercer lugar de la general se mantiene el británico Hugh Carthy (Education First), a 47 segundos del líder, tras hacer el cuarto mejor tiempo este martes en la contrarreloj, a 25 segundos de Roglic.

El miércoles tendrá lugar la 14ª etapa de la ronda española, un largo recorrido de 204,7 km con tres altos de tercera categoría.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP