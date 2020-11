Primer Ministro de Trinidad y Tobago califica como «Asalto» la llegado de migrantes venezolanos «armados con niños»

noviembre 25, 2020 - 11:25 am

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, calificó como un “asalto” la llegada de migrantes “armados con niños”, al pronunciarse sobre la reciente crisis generada por la expulsión de un grupo de más de 20 personas venezolanas, entre ellos 16 menores.

“Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas sin rostro armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del “estatuto de refugiado y el tratado internacional”, donde se espera que mantenga una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas. abrir fronteras a un vecino de al lado de 34 millones de personas incluso durante una pandemia”, aseguró el mandatario trinitario a través de un comunicado.

Rowley vinculó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una supuesta arremetida contra Trinidad.

“La OEA, bajo su equivocado presidente Almagro, ha sido responsable casi por sí sola de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana y estos funcionarios públicos prácticamente han declarado la guerra a Trinidad y Tobago por tener la temeridad de no haberse unido a Elliott Abrams y al presidente Trump para forzar un cambio de régimen violento. en Venezuela“, afirmó.

Contra los refugiados

El primer ministro trinitario también cuestionó la postura de ACNUR en favor de los refugiados.

“Bajo la rúbrica de “humanitaria”, esta interpretación, si se acepta, efectivamente abrirá nuestras fronteras a todo migrante económico, traficante de armas, traficante de drogas, traficante de personas y líder / pandillero sudamericano. Todo lo que tendrán que hacer es hacer el viaje en barco de 7 millas y afirmar que son ‘refugiados’”, dijo.

“Esta amenaza y el persistente desprecio por los destacados esfuerzos humanitarios realizados por el pueblo de Trinidad y Tobago no se ajustan al espíritu y propósito del ACNUR“, señaló.

El funcionaro recordó que actualmente están cerradas las fronteras de su país y advirtió que “resistiríamos todos los esfuerzos de otros que están empeñados en forzar la apertura de nuestras fronteras a través de la inmigración ilegal”.

Why should we be surprised?



The OAS under its misguided President Almagro has been almost singlehandedly responsible for triggering and fueling the current Venezuelan situation and these public officials have virtually declared war on Trinidad and Tobago… pic.twitter.com/toWvjdRirc