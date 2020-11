Prestigioso animador de TV español celebra 15 años de matrimonio homosexual

noviembre 5, 2020 - 12:47 pm

Con emotiva fotografía posteada en su cuenta de IG, el prestigioso animador de TV en España, Jesús Vásquez Martínez celebra sus 15 años de matrimonio al lado de Roberto Cortés, una de las primeras parejas homosexuales que decidieron vivir juntos y formar un hogar.

Jesús Vázquez Martínez (Ferrol, La Coruña, 9 de septiembre de 1965) es un presentador de televisión español. Jesús Vázquez nació en Ferrol en 1965 en una familia de clase media. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Infantil Inglesa del London Institute de Ferrol pasando a finalizar su bachillerato y COU en el Colegio San Agustín de Madrid, a donde se mudó con su familia, ya que a su padre lo destinaron a la capital.

Estudió hasta tercer año de Veterinaria, pero lo dejó y después estudió Arte Dramático. A principios de la década de los noventa alcanza cierta fama al presentar La quinta marcha (1990-1991) y Hablando se entiende la basca (1991-1993), ambos programas emitidos en Telecinco.

Coincidiendo con esa etapa de gran popularidad grabó la película Aquí el que no corre, vuela (1992), de Ramón Fernández, producida por Telecinco, y en la que, junto a actores consagrados como Alfredo Landa o Arturo Fernández, compartió rodaje con otras incipientes estrellas de la cadena televisiva como Arancha del Sol o Natalia Estrada.

En 1993 grabó A dos milímetros escasos de tu boca con el que obtuvo un Disco de Oro, si bien esta incursión musical no tendría continuidad. Dos años después debutaba sobre los escenarios junto a Gemma Cuervo en La importancia de llamarse Ernesto.

En 1995 fue acusado de abusos a menores en el Caso Arny, aunque en 1998 la Audiencia de Sevilla lo absolvió junto al exjuez de menores Manuel Rico Lara, al humorista Jorge Cadaval y al actor y cantante Javier Gurruchaga. En 1998 presentó A propósito en Canal Sur y entre 1999 y septiembre de 2000 presentó el exitoso concurso de famosos Gente con chispa, emitido por varias televisiones autonómicas.

El programa continuó a partir de entonces presentado por Javier Cárdenas. En el año 2000 tuvo un fugaz paso por Antena 3 con La central, fallido late night que prentendía competir con Crónicas Marcianas, de Javier Sardá. En el verano de 2001 fue fichado por Telemadrid para presentar el programa de entrevistas juvenil Ésta es mi gente.

En 2002 compaginó esta tarea con la presentación del concurso musical Popstars: todo por un sueño que se emitió durante los meses de verano en Telecinco. En enero de 2003 abandonó definitivamente Telemadrid para presentar en Telecinco Nadie es perfecto, un programa de entrevistas de características similares al de la cadena autonómica, que no tuvo el mismo éxito y fue cancelado tras tres semanas de emisión.

2003, también en Telecinco, fue el presentador de Gran Hermano (El Debate), Hotel Glam y Vivo Cantando. En 2004 presentó Gran Hermano VIP y en 2005 Gran Hermano VIP 2. Posteriormente presentó los realities Operación Triunfo (2005-2010) y Supervivientes (2006-2010). Además, entre 2004 y 2008 estuvo al frente del concurso ¡Allá tú! en las tardes de Telecinco. Además de Operación Triunfo y Supervivientes, en 2007 presentó el concurso Nadie es perfecto, y en 2009 Guerra de sesos, junto a Almudena Cid, y Mi familia contra todos.

Ese mismo año fue galardonado con un TP de Oro como mejor presentador de programas de entretenimiento. En 2010, presentó su últimas edición de Operación Triunfo, en Telecinco, Supervivientes, I love Escassi y un concurso en las tardes del fin de semana llamado La Guillotina. En Supervivientes protagononizó una polémica al expulsar del plató a José Manuel Parada el 10 de junio de 2010 por haberle recordado el Caso Arny. La noticia fue recogida en la prensa nacional al día siguiente.

Tras la fusión de Telecinco con Cuatro, ambas empresas acordaron que Jesús pasara a formar parte de la plantilla de Cuatro, donde el 10 de enero comenzó a presentar la segunda etapa de ¡Allá tú!, exitoso concurso que ya presentó en Telecinco.

A partir del verano de 2011 presenta Uno para ganar un programa de pruebas de diferentes estilos con un premio de 500.000 euros. En septiembre del mismo año, pasa a ser el nuevo director de carrera de Pekín Express en su cuarta edición española. Desde septiembre de 2012 presenta el talent show de título La voz, en Telecinco.

Febrero de 2013, fue confirmado como presentador para el programa ¡Mira quién salta!, de Telecinco. En abril del mismo año, confirmó en la rueda de prensa del programa ¡Mira quién salta! que iba a ser el presentador de la versión española de La Voz Kids que emite Telecinco desde 2014.

Desde septiembre de 2014 y hasta octubre de 2015, presentó el talent show y adaptación de Pequeños gigantes de la cadena Telecinco.5​ Durante la segunda mitad de la década de 2010 se mantuvo como uno de los presentadores que más se ha prodigado en las cadenas de Mediaset, estando al frente de diversos formatos como el talent show infantil Levántate (2015), junto a los jueces Ruth Lorenzo, Pedro García Aguado y Niña Pastori; Proyecto Bullying (Cuatro), emitido en el verano de 2016; Got Talent España (en este caso como jurado, entre febrero y abril de 2016); Levántate All Stars (2015-2016); Me lo dices o me lo cantas (2017); Factor X (2017); Bake Off España (2019) y el dating show Me quedo contigo (2019).6​Idol Kids (2020-presente)

Vida privada

Desde noviembre de 2005, está casado con Roberto Cortés, al que conoció en 2001. Fue uno de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en España. El 18 de julio de 2008, se convirtió en el primer español Embajador de Buena Voluntad de ACNUR. En junio de 2010, fue el primer hombre que apareció, desnudo, en la portada de la revista Interviú.

