«Pillé a mi marido poniéndose mis pantaletas»: Pasa a cada rato

noviembre 12, 2020 - 10:17 am

Cuando crees haberlo visto todo los editores del portal https://pareja.enfemenino.com/ nos dejan con la boca abierta del asombro con el relato, confesión, pregunta de una de sus lectoras que, a la sazón, expresa: «Hola chicas: he pillado a mi marido, vestido con unas bragas, sujetador, zapatos de tacón, peluca y un vestido mío, maquillado. Me ha dejado sorprendida y confundida. Me ha movido mucho y he llorado. Lo hemos hablado y me dice que le gusta sentirse femenina con ropa de mujer, que le despiertan sentimientos nuevos para él, que quiere explorar su lado femenino. Me dice que no es … ni gay, que me quiere, que nunca se ha acostado con un hombre y que no tiene importancia. Me dice que muchos hombres se ponen la ropa de su mujer y que quiere seguir así. Que también le gustaría acostarse conmigo vestido de mujer. Nos queremos y hasta ahora hemos tenido una relación amorosa tranquila, aunque un tanto rara. Le gusta mucho el sexo anal, a mi también, pero ahora quiere que me ponga un pene de goma con arneses, y que…»

Yendo un poco mas hondo advertimos que se ha venido haciendo común el gusto de algunos hombres por la ropa íntima femenina. Más que el fetiche de sexualizarse con las prendas por su colorido y fragancia, una vez que la dama las usado, ahora se trata de hombres que quieren llevarlas puestas.

El portal mencionado al principio emite este consejo a la señora desesperada:

«Se trata de amor



Si realmente él te quiere, te lo demuestra y tú sientes lo mismo… ¿por qué no hacerle feliz explorando nuevos territorios sexuales?



Otra cosa sería que tú estuvieras teniendo la sensación de que está sustituyéndote y que no es lo suficiente hombre para ti o que, bajo la nueva luz de lo acontecido, no tienes claro que el cambio que te pide no vaya a degenerar en otros distintos que no estás dispuesta a asumir.



Más vale enfrentarlo ahora y solucionarlo que reprimirlo porque si tú no le das lo que te pide y seguís juntos, tarde o temprano él lo buscará en otra parte.»



Y no, no hay muchos hombres que se pongan la ropa de sus mujeres, solo algunos y entre ellos el tuyo. Has de aceptar o rechazar su forma de ser, incluyendo su inclinación sexual para poder tener una relación plena. Quizá ahora deje de ser tan tranquila como la describes…