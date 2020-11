Patria Socialismo y Apagones (Javier Sánchez)

noviembre 2, 2020 - 2:42 pm

Continúan apareciendo protagonistas para el «guión eléctrico» venezolano, la mayoría militares que en su vida han visto un generador eléctrico, ni saben dónde queda el Guri y no conocen ni el «teipe» para empatar un cableado dañado. Mucho menos saben conducir proyectos y soluciones para la crisis eléctrica del país que cayó al extremo este año.

En los últimos diez años han ocupado el Ministerio de Energía y presidencia de Corpoelec lo que para el pueblo venezolano ha sido una «silla eléctrica» donde más de una docena de personeros de extrema confianza al presidente de la República, desde Rodríguez Araque, Jesse Chacón, Ángel Gamboa, Rafael Ramírez, Rodolfo Navarro, Argenis Chávez, Héctor Navarro entre otros, que muchas veces han sido enroscados y han regresado a su puesto en varias oportunidades y no han aportado nada a solución de la crisis eléctrica que cada vez es mayor.

Antes de finalizar octubre Nicolás Maduro escogió a Néstor Reverol quien estaba en el Ministerio de Relaciones Interiores para que dirija la electricidad del país. Otro personero más que llega ahí sin conocimientos sobre la materia y que al igual que otros militares posiblemente se convierta con el tiempo en otro protagonista de malas decisiones con acciones desacertadas, mientras que el país sigue sumergido entre apagones y bajones con las consecuencias que ya todos sabemos.

Los dos grandes apagones en marzo de 2019, que afectaron a más de 90% del país y superaron más de 100 horas en muchas regiones son muestra de lo que han dejado la desidia y corrupción.

Venezuela no ve luz en materia eléctrica mientras ministros van y ministros vienen, apagones van y apagones vienen. Integrantes de la Asociación de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (AVIEM) fueron los primeros en reaccionar con la designación del Mayor General Reverol para la Cartera de Energía que incluye Corpoelec y aseguran que el militar no hará nada por el Servicio Eléctrico Nacional (SEN) y que al igual que Luis Motta Domínguez, en cuya gestión se produjeron los más grandes apagones que ha tenido el país, el nuevo titular del organismo no sabe nada de electricidad, ni mucho menos de gerenciar una empresa como Corpoelec.

Para el Colegio de Ingenieros de Venezuela los ministros

que han sido nombrados no conocen la materia y en consecuencia han fracasado rotundamente, mientras que el servicio ha colapsado en forma definitiva ya que ninguna decisión se ha tomado para por lo menos resolver las fallas menores en el sistema.

Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez, ex ministro de Energía Eléctrica y viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas respectivamente, no tuvieron éxito y dejaron agravar el servicio al punto de que en muchas ciudades se registran hasta tres apagones diarios y constantes bajones que han afectado seriamente la actividad comercial y productiva del país.

Igor Gavidia quien sustituyó a Motta Domínguez duró dos meses en el cargo y fue sustituido por Freddy Brito que después que asumió el cargo tuvo el 22 de julio de 2019 un apagón que afectó a más de veinte estados. Ahora lo reemplaza Reverol que no tiene capacidad técnica según los especialistas en el tema, como diría un maracucho «no sabe dónde está parao».

Ayer en mi parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, candidatos de Nicolás Maduro a las parlamentarias visitaron casa por casa algunos vecinos a quienes le aseguraban que de ganar en los próximos comicios del seis de diciembre, tramitarían soluciones para la crisis eléctrica y la escasez de agua a través de la gestión del gobernador del Zulia Omar Prieto.

Levantaban el puño llevando tapabocas rojos por lo de la pandemia y en voz alta decían :¡Patria, Socialismo, Muerte! , y casi al mismo tiempo escuché a un vecino decir: “Será patria, socialismo y apagones».