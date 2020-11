Papa recuerda los 500 años de la primera misa en Chile

noviembre 9, 2020 - 8:07 am

El papa Francisco recordó este lunes los 500 años de la primera misa celebrada en Chile, en el estrecho de Magallanes, y aseguró que «Dios entró desde el Sur» a ese país de América Latina.

«Esta es una fecha histórica, no sólo para la diócesis de Punta Arenas sino para toda la Iglesia católica en Chile, pues hace 500 años, el 11 de noviembre de 1520, la Divina Providencia quiso que, en el cerro Monte Cruz, en el estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro de Valderrama, capellán de la expedición de Hernando de Magallanes, ofreciera por vez primera, en aquellas tierras, el sacrificio de la Santa Misa», escribió el papa en una carta enviada al obispo de Punta Arenas.

En la misiva, el papa argentino recuerda que «Dios entró desde el Sur», con la misa celebrada en «ese territorio entonces desconocido» y «peregrinando luego en esa querida nación».

Debido a la pandemia, los actos no serán masivos, por lo que el pontífice hizo un llamado a los chilenos para que defiendan la «fraternidad solidaria y efectiva, que no excluye, que no oprime, que no ignora», escribió.

AFP