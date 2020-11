La zuliana María Mercedes Román se graduó con honores en Londres

noviembre 5, 2020 - 8:43 am

Los venezolanos en el mundo van dejando huellas y van alcanzando logros que enorgullecen al resto de sus paisanos y van dejando en alto el nombre del país.

María Mercedes Román Villasmil, no fue la excepción, ellas, además de ser venezolana es del Zulia, tierra que la vio partir en el año 2017, con un título de abogada debajo del brazo y una maleta llena de sueños, que la llevaron a Londres en Inglaterra.

Allá la joven inició estudios en la maestría de Derecho Internacional Público en Queen Mary University of London y este 28 de octubre su nombre destaca, al ser la primera venezolana que se gradúa con honores en esta prestigiosa casa de estudios..

«Esta distinción te la dedico a ti, Venezuela. Siendo la única venezolana en este año académico, sentí la responsabilidad de llevar tu nombre conmigo y dejarlo en alto. No es un compromiso fácil de asumir, porque tu eres grande, eres simplemente maravillosa, y yo no podía darme el lujo de no estar a tu nivel», escribió la joven zuliana junto al cuadro que certifica la distinción lograda.

«Por eso, trabajé muy duro para destacar en todo lo que hacía. Asumí roles de representación en la universidad, organizando eventos académicos con especialistas reconocidos, y hablando en nombre de mis compañeros del programa. Siempre me aseguré que todos supieran muy bien de donde venía y cada vez que me presentaba, ponía tu nombre primero que el mio. Así, mi amada, seguirá siendo toda la vida, porque tu me levantas y me das fuerzas para continuar. Si caigo, lloro o me canso, miro tu bandera, y pienso «hazlo por ella». Llevo tu mapa colgado en el cuello, tu bandera ha estado puesta en todos lugares donde he vivido, y tu esencia, tu esencia va conmigo donde quiera que vaya», argumentó María Mercedes emocionada ante su esfuerzo en nombre de su país.

La joven venezolana además de dedicar este logro personal a su país, agradeció a su familia, por el apoyo y comprensión en todo este tiempo, a quienes les aseguró es su motor para seguir adelante.»Agradezco a mi familia por haber creído en mi en todo momento, por confiar en mis capacidades y por darme fuerzas cada día, a pesar de estar lejos. Su apoyo y amor me sostienen. Este logro también les pertenece a ustedes. Los amo».

