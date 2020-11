“No me gusta sentirme como un robot”: Silvestre Dangond

noviembre 23, 2020 - 10:56 am

Luego de nueve meses sin cantar en una tarima el urumitero, Silvestre Dangond, volvió al ruedo.

Lo hizo desde las 8:20 p.m de este sábado hasta la 1:45 de la madrugada de este domingo. Durante más de cinco horas el artista le cantó a su ‘silvestrismo’ desde la orilla del río Guatapurí en Valledupar, Colombia.

Lea también:Las seis estrellas del vallenato que fallecieron en accidentes de tránsito

La estatua de la sirena que lució muy alumbrada en el Balneario Hurtado fue el fondo perfecto para que el guajiro sacara lo mejor de su repertorio en las dos tandas que ofreció. La primera al lado de su actual compañero de fórmula Lucas Dangond y la segunda respaldado por las notas de Román López quien en 2002 fue su primer cómplice de aventuras.

El show culminó con Rolando Ochoa con quien grabó el álbum ‘La novena batalla’.

La barranquillera Valerie Domínguez fue la encargada de presentar el espectáculo que rompió con el molde de este tipo de actuaciones musicales que se hacen en medio de la pandemia debido a que las de sus colegas habían sido en recintos cerrados.

Vestido de blanco y con un ramo de rosas rojas Dangond apareció en escena entonando las estrofas de ‘Las locuras mías’ su más reciente estreno musical y de inmediato comenzó a derrochar toda la energía a la que tiene acostumbrado a su público.

“No me gusta sentirme como un robot, me hace falta mi gente, esto es duro, pensé que iba a ser más fácil, pero no es así. Ojalá esta pandemia pase pronto para que puedan estar aquí conmigo”, exclamó el artista en medio de la presentación.

Hubo pedida de mano

En medio de show hubo una sorpresa cuando uno de los pocos invitados que tuvo el artista en El Pueblito Vallenato se animó a subir a escena con ramo de flores y anillo de compromiso para pedirle la mano a su amada. Se trata de Juancho Geles, hermano del reconocido compositor Omar Geles quien le propuso matrimonio a su novia mientras Silvestre interpretaba ‘Cásate conmigo’, éxito que hizo al lado del reguetonero boricua Nicky Jam. El emotivo momento fue sellado con un beso y con un cantante que además de ser cómplice, también entregó consejos: “compadre cuídela, quiérala, trátela bonito”.

Otra de las sorpresas de la maratónica jornada fue la presencia del acordeonero Román López con quien Dangond debutó a nivel profesional al grabar el álbum ‘Tanto para ti’. El líder del ‘silvestrismo’ explicó que debido a una enfermedad en las manos se dio la separación. “Por cosas del destino no pudimos seguir juntos, pero aquí estamos de nuevo, como tocas de lindo hijo, ojalá puedas unirte con algún cantante y seguir demostrando tu talento”.

Homenaje a Romualdo Brito

La propuesta musical finalizó al lado de Rolando Ochoa con quien Dangond rindió un sentido homenaje al recién fallecido compositor guajiro Romualdo Brito. Para ello interpretó ‘Los amaneceres del Valle’, tema que Brito le entregó a Jorge Oñate para que lo convirtiera en un clásico.

Acto seguido interpretó ‘La difunta’, canción que Silvestre grabó con Ochoa. “La gente no ha caído en cuenta de la Grandes de Romualdo, se nos ha ido uno de los tres más grandes de la composición. En mi concepto primero está Calixto Ochoa, padre de mi amigo Rolando, luego Romualdo y después Omar Geles. El maestro se le medía a componer lo que fuera, no tuvo un estilo fijo, que Dios lo tenga en su santa gloria”.

El Haeraldo