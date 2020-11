Nacionales invitan a Joe Biden para lanzar la primera bola de la temporada

noviembre 10, 2020 - 8:06 pm

Joe Biden podrá continuar la tradición que data desde el 1910, donde podrá realizar el primer pitcheo en una nueva temporada de Grandes Ligas.

Los Nacionales de Washington, invitaron al político demócrata para el lanzamiento.

A través de sus redes sociales, los Nats, dieron a conocer este llamado para el mandatario, mediante un comunicado oficial que publicaron en su cuenta de Twitter.

We look forward to hosting President-Elect Biden on Opening Day of the 2021 season.@JoeBiden // #NATITUDE pic.twitter.com/n3YzL7olWA