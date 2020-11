Murió Diego Armando Maradona, su relación con las drogas

noviembre 25, 2020 - 2:44 pm

El vínculo de Diego Armando Maradona y las drogas fue un cuento de nunca acabar que inició a corta edad y que permaneció en el tiempo.

Tras conocerse que murió Diego Armando Maradona las redes sociales se llenaron de lamentos, y otros tantos de recuerdos sobre su íntima relación con las drogas. El legendario exfutbolista argentino afirmó en múltiples ocasiones que ya estaba alejado de este problema de salud, y que eran contadas las veces en que había recaído.

En enero de 1996 le concedió una entrevista a la Revista Gente y en el extenso reportaje reveló algunas cosas y confesó otras, especialmente cuando guio sus pasos no hacia la portería, sino hacia el polvo blanco, tal como lo reseña “La Nación” un portal argentino.

«Probé la droga por primera vez en Europa en el ´82. Tenía 22 años. Y fue como para… para creerme vivo. Probé droga en el fútbol porque allí como en todos lados hay droga. Siempre existió. No soy el único. Muchos lo hacían. De entrada, cuando probás es un gran shock, un shock emocional grande. Parece que querés arrasar el mundo. Y después te entra una soledad tremenda. Una soledad y un miedo terrible. Te crea dudas… Y cuando te viene el bajón ahí es donde tenés que tener mucho equilibrio porque si no te matás. Si probás una vez y te hace mal no la probás nunca más. Pero a muchos los pone eufóricos. A mí me puso eufórico y la euforia nos gusta a todos. En ese momento es como ganar un campeonato. Y bueno que me importa si hoy gané el campeonato decís. Y al otro día seguís. Pero no sólo no ganás ningún campeonato, sino que estás perdiendo la vida», es parte de lo publicado.

Un historial de euforia en las drogas

Maradona dio positivo por cocaína a un control antidoping el 17 de marzo de 1991, por lo que fue sancionado con 15 meses sin jugar, en ese entonces era futbolista del Napoli. Meses más tarde fue detenido por la policía en Argentina por posesión de drogas, aunque fue liberado un día después tras pagar una fianza.

En pleno Mundial de Estados Unidos 1994, el también llamado ‘Pelusa’ fue el elegido para un control antidoping tras el partido ante Nigeria. Posteriormente se anunció que dio positivo y fue dado de baja del torneo. “No me drogué, me cortaron las piernas”, fue su declaración en ese entonces.

Apoyando a la selección de Argentina en el Mundial 2018, Maradona fue captado en bochornosas situaciones durante el duelo con Nigeria. Exaltado, dormido, insultando y con un sospechoso polvo blanco en sus manos, tal como lo reseñó “El Universal Mx”.

Tras su retirada del fútbol como jugador, Maradona recayó en una espiral de drogas y excesos que le costaron su salud y su físico. Muchos fueron los episodios en los que dejó una imagen lamentable y muy alejada de aquel futbolista que conmocionó a Argentina, al mundo y al futbol.

Pero como si un árbitro hubiera sonado el pitazo final, Maradona ya no está en la cancha, ha dicho definitivamente adiós, no hay prórroga y su último partido lo ha dejado bajo dos escenarios de recuerdos: la leyenda para muchos y el rechazo para otros.

