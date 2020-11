Ministro de Trinidad y Tobajo desconoce que 16 niños deportados

noviembre 24, 2020 - 4:48 pm

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, declaró este martes que las leyes de su país deben cumplirse.

Expresó que las personas que entren de manera ilegal, deben ser deportados. «Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona ‘indeseable’, y deberá afrontar consecuencias judiciales», aseguró Yong.

“No le corresponde a nadie cambiar la ley para que se adapte a sus sentimientos. Este gobierno siempre ha abordado la migración no nacional con un equilibrio que incluye el aspecto humanitario. No se puede acusar al gobierno de tratar temas migratorios sin un pilar humanitario”, expresó.

El ministro Trinitense mencionó no tener conociento del incidente de los venezolanos deportados de los cuales se reportaron 16 infantes.“Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan”

