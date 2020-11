Miguel Oliveira mandó en su casa al llevarse la pole del GP de Portugal de MotoGP

noviembre 21, 2020 - 11:46 am

El portugués Miguel Oliveira fue el piloto más rápido este sábado 21 de noviembre en el circuito de Portimao, para alzarse con la pole position del Gran Premio de Portugal.

El piloto de la escudería francesa KTM-Tech3, que partirá este domingo desde el situó de honor, quedó por delante del italiano Franco Morbidelli y del australiano Jack Miller.

Oliveira, que ocupa actualmente la décima plaza del Mundial, logró su primera clasificación en la MotoGP, una categoría en la que corre desde hace dos años. El nativo de Pragal, Almada, ya tiene una victoria en esta temporada al ganar el Gran Premio de Estiria.

The first Portuguese rider to take a #MotoGP pole, and what a place to do it!!! 🇵🇹@_moliveira88 is the 7th different polesitter of 2020! 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/i9yYLixx1Y