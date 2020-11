«Mi marido acaba a los tres minutos, ya no lo soporto»: El drama de muchas mujeres

noviembre 10, 2020 - 3:28 pm

Muchas mujeres lo callan, como Lucía Jiménez, quien a los 26 años, con un matrimonio de 3 años, un hijo y la casa que había soñado le confesó a su madre: «no puedo mas, Pedro, acaba en menos de 3 minutos, eso no es vida, no he querido ponerle los cuernos, pero, me cansé».

Para conocer algo sobre este delicado tema en la vida de esposos consultamos el portal https://www.enpareja.com/.

¿Por qué mi pareja acaba muy rápido?.

Está es quizá una pregunta muy recurrente que se hacen algunas personas, cuando en la intimidad mientras uno está en pleno clímax el otro ya ha terminado. Esto es algo que puede pasarle a hombres y mujeres, el problema es que cuando su pareja acaba rápido hay quienes llenan su cabeza de dudas y prejuicios.

Pude llamarse en ellos eyaculación precoz y en ellas orgasmo precoz, pero ¿Por qué pasa esto? Razones el por qué mi pareja termina rápido. Foto:Pixabay Cuando la pareja acaba rápido puede generar algunos problemas ya que cuando esto ha pasado señalan que el deseo termina y aquella noche en la cama puede convertirse en un placer de unos minutos.

Las razones por las que una persona acaba rápido durante en sexo se debe a cuestiones naturales, genéticas y hasta psicológicas. La eyaculación precoz es generada muchas veces durante el caminar hacia la sexualidad, la auto exploración donde no tiene auto control sobre el momento en que hay que eyacular, en hombres y mujeres puede afectar la masturbación excesiva.

Lo que sucede es que esto resulta algo traumante para los hombres y para las mujeres, pero hay a quienes esto les sucede por los nervios, por le mismo miedo a no rendir en la cama y satisfacer a su pareja, entre otros. Se viene rápido el hombre también por que quizá no tenga relaciones de manera frecuente, al tenerlas está tan excitado que eyacula rápido, lo bueno de esto es que hay acciones que pueden solucionarlo.

Aunque también se debe este ‘problema’ a cuestiones de salud, infecciones urinarias, en la próstata, Problemas en las glándulas suprarrenales e incluso deberse al exceso de alcohol o tabaquismo.

En el caso de las mujeres quizá hemos escuchado más de la ausencia del orgasmo (anorgasmia) qué el que ellas acaben rápido, pero efectivamente también es común y hay parejas que no les es molesto. Si puede generar problemas debido a que cuando uno llega al orgasmo recuperarse de este para una siguiente acción puede tardar un tiempo generando también un poco de pérdida del deseo e incluso molestia y sensibilidad en el área genital.

Deben saber que acabar rápido no es tan grave de hecho puede ser que el trabajo de estimulación del clítoris fue buena, quizá si eres de esas mujeres que les pasa puedes centrarte más en otras áreas para que este no llegue rápido. Pero a decir por algunos hombres que han experimentado con mujeres con orgasmos simultáneos les parece bien, “simplemente suelen ponerse un poco más calientes que otras, pero que fortuna”. Para otros es algo excitante que a su mujer le pase, “a verla así de mojada ha hecho que yo me venga más veces”.

Ahora ya lo sabes, en general es algo natural, claro está que siempre estos temas cuesta un poco hablarlos pero, como pareja deben manifestar que les gusta y que no del sexo. Y no permitir que esto sea algo para que tu te sientas mal o la otra persona te lo haga sentir, cada cuerpo reacciona de manera diferente y si crees necesitar ayuda acudir con tu médico de confianza o incluso terapeuta ya que si hay quienes les genera trastornos emocionales.