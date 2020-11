Medvedev se acercó a Thiem en el tercer lugar de la ATP

noviembre 23, 2020 - 2:40 pm

Gracias a su primer título en el Masters, conquistado el domingo 22, el ruso Daniil Medvedev, cuarto jugador mundial, se aproxima a la tercera plaza, en la clasificación ATP publicada el lunes 23 de noviembre, que solo ve un cambio de posición en el Top 100.

El ruso de 24 años, que nunca ha superado el cuarto puesto mundial en su carrera, solo está a 655 puntos del austriaco Dominic Thiem, tercero en la clasificación y su víctima en la final del domingo en Londres.

Thiem, también batido en la final del año pasado por el griego Stefanos Tsitsipas, conserva el mismo número de puntos con respecto a la semana pasada y está a 725 puntos del español Rafael Nadal, que de nuevo se quedó sin poder ganar el Masters.

The @FedEx ATP Rankings Top 10 to end 2020.



🇷🇸 @DjokerNole

🇪🇸 @RafaelNadal

🇦🇹 @ThiemDomi

🇷🇺 @DaniilMedwed

🇨🇭 @rogerfederer

🇬🇷 @StefTsitsipas

🇩🇪 @AlexZverev

🇷🇺 @AndreyRublev97

🇦🇷 @dieschwartzman

🇮🇹 Matteo Berrettini



