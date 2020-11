Vizcarra: renuncia Merino es un paso para recuperar la democracia

noviembre 15, 2020 - 5:46 pm

El ex mandatario, destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción, dijo que la renuncia del presidente es “un paso en el largo camino para restablecer la democracia” en Perú.

“Ha salido un dictadorzuelo del palacio”, dijo este domingo el ex presidente peruano Martín Vizcarra tras la renuncia de Manuel Merino, el presidente que lo sucedió tras impulsar una moción de vacancia en su contra.

“Hoy se ha dado un paso en el largo camino para restablecer la democracia en nuestro país. La renuncia del señor Merino es un paso, no soluciona el problema, porque el reclamo que ha hecho todo el Perú no es para que el señor Merino dé un paso al costado, es por recuperar la democracia”, dijo el ex mandatario.

Merino había sustituido el martes al popular mandatario, un día después de que éste fuera destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción.

Nada más asumir el cargo, comenzaron las protestas que se agravaron hasta que el sábado murieron dos personas y 107 resultaran heridas en las movilizaciones.

Vizcarra destacó especialmente el papel de los jóvenes en las protestas que, según él, buscaban el retorno a la institucionalidad.

“La generación que los políticos tradicionales siempre menospreciaban, son ellos los que se han puesto delante de la protesta y con su fuerza son los que nos han llevado a todos los peruanos a defender la democracia”, sostuvo.

La dimisión de Merino ha sido celebrada en las calles de las principales ciudades de Perú, como Lima o Cuzco, donde los manifestantes incluso han demandado la dimisión de todos los miembros del Congreso por considerarlos implicados en la corrupción.

El Congreso deberá ahora designar a un nuevo presidente que pacifique el país. Será el tercero en menos de una semana, en una nación muy golpeada por la pandemia del coronavirus y la recesión económica, que se sumió en una crisis política tras la destitución de Vizcarra.

Tras la dimisión de Merino, Perú estará este domingo unas horas sin presidente, hasta que el Congreso designe a uno nuevo entre sus miembros, posiblemente alguno de los 19 parlamentarios que no votaron a favor de destituir a Vizcarra.

