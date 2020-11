María Virginia Caldera canta A Mi Manera en gaita desde New York

noviembre 20, 2020 - 9:06 pm

La cantante zuliana María Virginia Caldera, radicada en New York, delita a todos sus seguidores en las redes sociales con la versión en gaita del clásico A Mi Manera.

María Virginia Caldera, junto al video con esta pieza musical escribió: “Gaita universal para todos ¡Que viva lo que somos y de dónde venimos! Les presento “A mi manera” Un tema a ritmo de gaita zuliana. Espero lo disfruten y lo hagan suyo. Video completo en mi bio.”

Como María Virginia Caldera, los venezolanos dispersos por el mundo se la están ingeniando para seguir viviendo sus tradiciones, como ella expresa viendo lo somos y de dónde venimos. Con esas raíces llenas de tradición y Zulianidad.

A mi manera es una canción popular adaptada al inglés por Paul Anka, en 1969, basada en la canción francesa de 1967 “Comme d’habitude”, con música escrita por Claude François y Jacques Revaux, para la letra en francés de Claude François y Gilles Thibaut. La versión en inglés solo mantiene la melodía de la canción, ya que la letra fue reescrita por Paul Anka y es totalmente diferente de la original en francés.

Su primera interpretación fue realizada por Frank Sinatra, en el disco My Way, del año 1969. La canción “My Way” se convirtió en la pieza principal por la cual es reconocido Frank Sinatra, aunque en el momento de su estreno Sinatra no logró una buena posición en las listas de éxitos.

La identificación de la canción con Sinatra se fortaleció muchísimo con el paso de los años, hasta que la canción se transformó en un símbolo musical y cultural en todo el mundo.

