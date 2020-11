Marcus Stroman aceptó millonaria oferta para quedarse en los Mets

noviembre 12, 2020 - 9:10 am

El lanzador derecho Marcus Stroman, de ascendencia puertorriqueña, aceptó una oferta calificada de 18,9 millones de dólares para quedarse con los Mets de Nueva York en la campaña del 2021, afirmó este miércoles 11 de noviembre el equipo de las Grandes Ligas.

En vez de probar su suerte en el mercado libre, como buscaba hacerlo a principio de año, Stroman, de madre boricua, tomó la decisión luego de escuchar los planes del nuevo propietario del club neoyorquino, Steve Cohen.

Cohen es un administrador de fondos multimillonario que acordó en septiembre comprar una participación mayoritaria en los Mets.

Entre los planes de Cohen está ganar una Serie Mundial en los próximos tres a cinco años, para lograrlo asegura tener la disposición a gastar dinero para lograr ese objetivo.

La decisión de Stroman le brinda a Nueva York un establecido brazo en la rotación junto al ganador de Cy Young, el también derecho Jacob deGrom.

.@STR0 has accepted our qualifying offer for the 2021 season. #LGM pic.twitter.com/Q3eLzkYt2X