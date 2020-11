Maradona, descansa en paz, jodido muchacho

CHARLES BUKOWSKI jamás jugó fútbol con la selección de su país ni la coronó de la gloria máxima; tampoco llevó a la cúspide a un irrelevante equipo de alguna isla insólita… Eso sí: bebió y se drogó hasta los cojones de su alma. Como El Diego hizo. Pero eso poco importa por cuanto nadie lee a Charles, o muy pocos, ni siquiera los que viven de este pobre negocio de pobres.

He leído profesores de literatura y oscuros figurantes, incluso compadres de narices frías despotricando del ídolo yerto… Eso me da peor tristeza que ese último suspiro del Diego de la gente… Pedir respeto en estos tiempos de zombilis es causa perdida. Inglaterra supo en el campo que no todo es la leche de una mano panóptica.

Dios hoy lo recibe pero por otras vainas. Hay almas a las que el infierno ha de sentarles bien. Envidié hace mucho a Ciro Contreras por una gran entrevista que le hizo al Zurdo, hace unos veinticinco años. Y ya esos botines sacudían las redes miserables de una FIFA balurda y tragicómica por corrupta.

El tiempo le dio la razón al ídolo del Boca..Darse golpes de pecho con, supongamos, El Malquerido (¿hay diferencias entre Felipe Pirela y Diego en cuanto a su condición de héroes trágicos, dos hijos del pueblo?) y negar las desventuras de Maradona no es sino alinearse del lado de la pantalla de la muerte, esa que troca los méritos y los dones en mercancías baratas.

Los tiempos de la política mandan a la mierda los misterios de la gloria y la fortuna. Con Diego Armando me voy a los camerinos por esa tarjeta roja que la ignominia hoy nos saca y nos vamos cantando con Fito, Dale Boca Dale Boca Dale Boca tenga fe….Descansa en Paz, jodido muchacho revulsivo…