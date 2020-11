Maduro: Llegamos a la última semana de cuarentena radical del año

noviembre 29, 2020 - 6:08 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este domingo que Venezuela llega a la última semana de cuarentena radical de este año, tal como había anunciado el fin de semana pasado, cuando informó que el mes de diciembre será de flexibilización total.

El mandatario en la acostumbrada presentación del balance del COVID-19 en el país destacó que existen 4264 casos activos, se ha mantenido en 332 nuevos casos diarios en las últimas semanas y se ha aplanado la curva de contagios a pesar de la campaña electoral y de las semanas de flexibilización.

«Mucha gente en la calle, el método siete más siete ha cumplido con los objetivos de reactivar los sectores económicos sin un incremento importante de casos. Conclusión número uno: el método 7+7 es pertinente, es correcto, justo y útil, ha funcionado porque nos hemos cuidado», afirmó.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado en su intervención dijo que no hay que descuidar las medidas de seguridad y celebrar la Navidad de una manera diferente, y aseguró que se ha logrado en época de pandemia los niveles de atención de los centros de atención de salud.

Maduro mencionó que esto no significa que se puede cantar victoria, pues es cuestión de conciencia y no descuidarse.

«Tenemos un total del 95% de pacientes recuperados…, el 7+7 plus y convocamos a todos los venezolanos a que juntos todo es posible, que juntos todo podemos hacerlo y así se ha ido demostrando de manera efectiva…, con la flexibilización que vamos a tener debe ser segura. También he decidido luego de conversar con Freddy Bernal, levantar el toque de queda fronterizo, con Omar Prieto, Ramón Carrizales y he decidido que a partir de mañana se levanta el tique de queda en los municipios fronterizos con Colombia».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día