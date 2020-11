Los finalistas a los premios de la MLB 2020: Mookie Betts y Trevor Bauer entre los nominados

noviembre 3, 2020 - 1:25 pm

La asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA por sus iniciales en inglés) anunció sus finalistas para los premios de la MLB de la temporada 2020.

La estrella de los Dodgers de Los Angeles, Mookie Betts, podría convertirse en el segundo jugador en la historia en ganar el premio de MVP (Jugador Más Valioso) tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana en su carrera en las Grandes Ligas de béisbol.

Betts, quien jugó un papel fundamental para ayudar a los Dodgers a ganar su primera Serie Mundial desde 1988 con su victoria 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay la semana pasada, fue nominado finalista al MVP de la Nacional junto a Freddie Freeman (Bravos) y el dominicano Manny Machado (Padres).

El estelar Betts, de 28 años, fue elegido MVP de la Americana en 2018 cuando ayudó a los Medias Rojas de Boston a ganar la Serie Mundial frente a los Dodgers.

Betts fue canjeado por los Medias Rojas a los Dodgers en febrero de este año, y luego firmó un contrato de 365 millones de dólares que lo mantendrá en Los Angeles hasta el final de la temporada de 2032.

Finalistas al MVP de la Liga Nacional y Americana

Si Betts agrega el premio MVP de la Nacional al ya ganado en la Americana en 2018, se convertirá en el segundo jugador en la historia en obtenre ese pergamino en ambas ligas después de Frank Robinson, quien obtuvo el premio en 1961 (Rojos, Liga Nacional) y 1966 (Orioles, Liga Americana).

Los nominados al MVP de la Americana en 2020 son el cubano José Abreu (Medias Blancas), D.J. LeMahieu (Yankees), y el dominicano José Ramírez (Indios).

The best in 2020.



Your AL, NL MVP finalists. pic.twitter.com/Xy0WQyEV6x — MLB (@MLB) November 3, 2020

Finalistas al Cy Young en ambas ligas

En las categorías de pitcheo (Cy Young), figuran dos exDodgers, el japonés Kenta Maeda (Mellizos) y el surcoreano Hyun-Jin Ryu (Azulejos), así como Shane Bieber (Indios).

En la Liga Nacional, el lanzador Trevor Bauer (Rojos), que lideró a Cincinnati con efectividad de 1.73, fue nominado junto al japonés Yu Darvish (Cachorros) y Jacob deGrom (Mets).

These guys were filthy.



Your AL and NL Cy Young finalists. pic.twitter.com/TDtkGii2VS — MLB (@MLB) November 3, 2020

En los premios al Mánager del Año están Kevin Cash (Tampa Bay), quien guió a los Rays a la Serie Mundial a pesar de que este equipo tiene la tercera nómina más baja en el béisbol, Charlie Montoyo (Azulejos) y Rick Renteria (Medias Blancas).

Leading their teams to success.



Your AL and NL Manager of the Year finalists. pic.twitter.com/GnjWojlkoq — MLB (@MLB) November 3, 2020

Los finalistas a Novato del Año de la Liga Americana son el derecho Christian Javier de los Astros de Houston, y los jardineros Kyle Lewis y Luis Robert, de los Marineros de Seattle y los Medias Blancas, respectivamente.

El antesalista de los Filis Alec Bohm, el segunda base de San Diego Jake Cronenworth y el relevista de Milwaukee Devin Williams son los candidatos a Novato del Año en la Liga Nacional.

La votación se realizó antes de comenzar la postemporada y los ganadores de los premios de la MLB 2020 comenzarán a conocerse el lunes 9 de noviembre con la entrega del Novato del Año en cada circuito, seguidos por el Manager del Año (martes 10), Cy Young (miércoles 11) y Jugador Más Valioso (jueves 12).

A debut season to remember.



Your AL, NL Rookie of the Year finalists. pic.twitter.com/cOtcmDmAFz — MLB (@MLB) November 2, 2020

