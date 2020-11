Los Astros de Houston podrían cambiar a Carlos Correa

noviembre 25, 2020 - 10:53 am

El campocorto de los Astros de Houston, Carlos Correa, podría ser dejado en libertad una vez finalice la Serie Mundial de 2021, informó Ken Rosenthal, periodista de The Athletic.

El puertorriqueño llegó a Houston en 2012 cuando fue seleccionado por la franquicia y debutó en las Grandes Ligas durante la temporada 2015 convirtiéndose en el Novato del Año esa campaña.

En 2017, Correa fue clave en la consecución de la Serie Mundial y logró representar a su equipo en el Juego de las Estrellas, pero toda historia tiene su final.

Rosenthal detalló que los Astros no ven muchas probabilidades de que Carlos Correa extienda su vínculo con la organización una vez concluido su contrato y buscan la manera de aumentar su valor.

La opción que contempla el conjunto texano es canjear a Correa para obtener peloteros en desarrollo, con el fin de mejorar sus ligas menores, explicó Rosenthal.

Updating notes column: Astros not engaged in active conversations on Correa, according to a source with knowledge of the team’s thinking. https://t.co/UzCHwwvyIZ