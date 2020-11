Los 8 estados pendulares que definirán las elecciones en Estados Unidos

noviembre 3, 2020 - 10:01 am

A un día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el escenario político actual permite concluir con suficiente certeza cómo -salvo imponderables- será el resultado en 42 de los 50 territorios con poder de voto del país norteamericano.

No obstante, la combinación de apoyos seguros no permite a ninguno de los dos candidatos llegar a los 270 votos electorales necesarios para alzarse con la presidencia. Por ello, y como suele suceder en la vasta mayoría de los procesos electorales, la atención está puesta en los llamados “estados pendulares”: aquellos donde el margen es ajustado y cuyo resultado puede inclinar la balanza para uno u otro lado.

Este año, los territorios que caen bajo esta categoría son ocho. Ellos son:

Florida

Es el estado pendular más importante. Aporta 29 votos electorales, más que cualquier otro estado pendular. Según la matemática electoral, si Joe Biden logra conquistar Florida, Trump no tendrá chances de ganar, considerando que debería ganar la mayoría de los otros siete territorios para poder compensar esa pérdida.

Dada su importanca, Florida ha sido el estado en el que las campañas invirtieron la mayor cantidad de dinero en publicidad. Como acto final de campaña para los demócratas, este lunes visita Florida el ex presidente Barack Obama. Trump, por su parte, realizó su último acto en el estado el domingo.

Democratic U.S. presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks during a drive-in campaign rally at Lexington Technology Park in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S., November 2, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Arizona

Si bien Florida se lleva el mayor porcentaje de fondos de campaña para publicidad, Phoenix, en Arizona, es la ciudad donde más dinero ha sido destinado.

El estado aporta 11 votos electorales. Tradicionalmente es un estado republicano. De hecho, la última vez que un candidato demócrata ganó allí fue en 1964. Sin embargo, Arizona podría teñirse de azul -color con el que se identifican los demócratas- en este 2020. En buena medida, la pérdida de terreno de Donald Trump en este estado del sur del país se debe al enfrentamiento público que el Presidente mantuvo con el fallecido senador John McCain, un emblema republicano en este estado.

Georgia

Es otro estado que tradicionalmente republicano –eligió un candidato demócrata por última vez en 1992-, que está dividido. El último promedio de encuestas de Real Clear Politics indica que Trump tiene una ventaja en intención de voto de 0,2 por ciento, claramente por dentro del margen de error. El estado aporta 16 votos electorales.

Michigan

Los tres estados de los grandes lagos pueden tener la clave en este 2020. Si Florida apoya a Donald Trump, la batalla se traslada a Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, que unidos aportan 46 votos electorales. En 2016 Clinton perdió en estos estados y muchos consideran que esto le valió la victoria a Donald Trump.

Michigan aporta 16 votos electorales y el promedio de encuestas le da una ventaja a Biden de 5,1 por ciento. Hace una semana atrás la ventaja del demócrata estaba por encima de los 8 puntos.

Wisconsin

En este estado Biden tendría una ventaja 6,6 por ciento sobre Trump, la diferencia más grande en un estado pendular. El tema determinante en esta región del país es el COVID 19.

Pennsylvania

Con 20 votos electorales, Pennsylvania es sumamente atractivo para ambas campañas. El promedio de encuestas le da una ventaja de 2,9 por ciento a Joe Biden. En 2016 las encuestas le daban 9 puntos de ventaja a Hillary Clinton y Donald Trump terminó quedándose con el estado.

Minnesota

El estado aporta 10 votos electorales y la intención de voto está a favor de Joe Biden, con 4,3 por ciento por encima.

Carolina del Norte

Las encuestas muestran un empate virtual. Hace cuatro años lo ganó Donald Trump, pero hoy la campaña de Biden ha invertido mucho más dinero que la campaña republicana. Cada sondeo realizado en el estado en las últimas semanas arroja un empate técnico.

