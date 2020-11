Lo que se sabe sobre elecciones de Estados Unidos según los medios

noviembre 5, 2020 - 9:53 am

Aunque muchos creen que los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos van para rato, otros piensan que esta tarde del jueves 5 de noviembre, se sabrá quien será el presidente de la potencia del mundo.

A continuación, repasamos lo más importante que se sabe hasta el momento sobre estos comicios.

Resultados conocidos hasta ahora



Según proyecciones de AP, Biden tiene 264 votos electorales, mientras Trump cuenta con 214. Fox News reporta la misma distribución de votos, pero The New York Times y la CNN indican un menor margen: 253 frente a 214 y 253 frente a 213, respectivamente.

Todavía se desconoce el ganador en los estados de Nevada (6 votos, ahora Biden está liderando), Georgia (16), Carolina del Norte (15), Pensilvania (20), Alaska (3).

AP y Fox News auguran la victoria de Biden en Arizona, pero The New York Times y la CNN marcan este estado como uno de los que todavía no ha determinado el ganador.

Trump todavía puede ganar



Para ser reelegido, Trump necesita 56 o 57 votos, depende de la fuente de proyecciones. El presidente de EE.UU. está liderando en Alaska y la gran diferencia entre los candidatos permite pronosticar su victoria en este estado, aumentando su resultado a 216 (217).

Si el republicano gana también en los otros estados restantes, obtendrá 57 votos, logrando un total de 273 (274).



¿Cuándo se conocerá el ganador?



Según AP y Fox News, los 6 votos que otorga Nevada serán suficientes para poner fin a la carrera y proclamar a Biden ganador. Sin embargo, los datos de la CNN y The New York Times muestran que la lucha por el mandato continuará. Hasta el momento, en Nevada se han escrutado el 75% de los votos, en Pensilvania el 89% y en Alaska el 50%, según AP. Mientras tanto, Georgia y Carolina del Norte tienen menos del 10% por escrutar: el 2% y 6%, respectivamente.

Se espera que Nevada actualice los datos sobre los resultados aproximadamente a las 12:00 de este jueves (17:00 GMT). En cuanto a Georgia, su secretario de Estado, Brad Raffensperger, anunció este miércoles que tienen más de 149.000 papeletas por contar. Según sus declaraciones, el proceso puede continuar hasta la mañana del jueves

Desde Carolina del Norteadvirtieron de que no anunciarán resultados de su votación hasta el 12 o 13 de noviembre, cuando procesarán todas las papeletas enviadas por correo

La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, anunció en una conferencia de prensa este miércoles que el estado ha contado casi el 50% de los votos por correo, y que todavía quedan millones por contar.

Trump presenta demandas para detener el conteo. La campaña de Trump anunció este miércoles que presentará una demanda en Pensilvania, Míchigan y Georgia para detener el recuento electoral. También solicita un recuento de papeletas en Wisconsin.

RT