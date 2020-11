Lewis Hamilton igualó el récord de siete títulos de Michael Schumacher en la F1

noviembre 15, 2020 - 8:39 am

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, para asegurar su séptimo título mundial, igualando el récord del alemán Michael Schumacher.

Hamilton firmó su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1, al ganar por delante del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que acabó segundo una carrera en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue tercero.

A memorable podium for a truly incredible race! 🍾 #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/LvelilM5tj

El inglés, que partió en la sexta posición en la parrilla de salida, contra todo pronóstico pudo cruzar primero la meta en el Istanbul Park, que presentó dificultades a su equipo durante todo el fin de semana.

The emotions spill out, as @LewisHamilton conquers the world for the seventh time ❤️👑#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/KzqVKysLqL