Las Pulgas está tan normal que hasta los arrebatadores están activados

noviembre 2, 2020 - 3:22 pm

El Mercado popular Las Pulgas y gran parte del centro de Maracaibo está activado en más de un 90%. La gente salió a buscar los que necesita, pero con su tapabocas

La mañana de este lunes 2 de noviembre, el equipo de Noticia al Día hizo un recorrido a lo largo y ancho de la avenida Libertador y pudo constatar que la actividad económica está activada en un 90%.

El centro Las Pulgas está funcionando de manera normal, tanto que hasta los arrebatadores estaban haciendo de las suyas, robando a plena luz del día y ante la mirada de todo el mundo.

Comerciantes y consumidores en pleno intercambio como se hacía hace 8 meses antes de la llegada de la pandemia que le ha quitado la vida a más de un centenar de venezolanos. La diferencia de hace 8 meses es que todos están usando su tapabocas. es una del as medidas de bioseguridad que se implementó como condición para el funcionamiento del popular mercado. Las cabinas de desinfección están ubicadas en sitios estratégicos y se pudo observar el uso de los mismos.

Zapaterías, fruterías, almacenes, peluquerías, heladerías, ventas de comida, ventas de repuestos, tiendas de teléfonos, abrieron sus puertas.

Los Plataneros, Estación del Metro y alrededores del mercado Santa Rosalía no le cabía un alma más. La gente buscando los mejores precios se pueden observar entre el bullicio y el montón de mesas que colocaron los buhoneros para vender su mercancía.

Alba Rosales, vendedora, pidió a las autoridades que los dejen trabajar porque se acerca diciembre y necesitan activar la economía. «nosotros estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad y velamos porque quienes nos visitan y les exigimos que se pongan el tapabocas para que no haya otro foco de contagio aquí»,

Miguel Romero, vendedor de frutas, dijo que con un poco de temor tuvo que salir a vender para comprar sus alimentos y ropa de los niños para época de Navidad. «Me encomiendo a Dios todos los días para que me proteja y no me contagie, ni yo contagiar a nadie. Mira estamos en otro mundo, la vida nos cambió y tenemos que adaptarnos, hay que trabajar eso sí con mucho cuidado para no morir de hambre». expresó.

Ali Khassar, comerciante, comentó «Gracias a Dios activaron los negocios, creo que con mucho cuidado lograremos levantar el país, eso del virus se escapa de las manos del gobierno, creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No te quieres morir, entonces usa tapabocas, limpia las manos, lava todo, si no te cuidad nadie te va a cuidar». explicó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día