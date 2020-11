noviembre 1, 2020 - 1:32 pm

Pocos lo saben, pero la venezolana Andrea Palacios, es la piloto más joven de Latinoamérica, ahora con 28 años, obtuvo su certificación cuando tenía 27 años, y con ello se convirtió en la capitana de más corta edad.

Hace un año cuando se difundió la noticia, Andrea logró obtener su licencia tras ser formada en los simuladores de avión Embraer E190 en Finlandia.

El simulador de vuelo Embraer E190 es uno de los más avanzados del planeta, sin embargo, nada la detuvo para cumplir con su meta. Aeromozas, despechadores de vuelo, ingenieros aeronáuticos y un piloto, en sus raíces siempre estuvo la pasión por volar.

Andrea asume la responsabilidad de su profesión. Obtener el título de piloto internacional de vuelos privado le tomó horas de estudio y de vuelo con profesores de diferentes países.

Inició sus estudios siendo aún una adolescente en el Centro Aeronáutico PAC. Posteriormente comenzó su carrera en Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil de Maracay, una carrera costosa en donde obtuvo una beca del 100%. Allí pasó todo tipo de exámenes: físicos, psicológicos y de ubicación espacial. Andrea Palacios se graduó en el 2012.

Tras obtener su título en el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, Palacios soñó con aprender a manejar uno de los aviones más avanzados del mundo el Embraer E190.

Con 21 años, Andrea Palacios comenzó a trabajar para Conviasa. A pesar de ser una de las únicas dos mujeres en ser pilotos de avión para ese momento, no se detuvo por la discriminación de género. Hoy día, puede ver que hay cada vez más mujeres que pilotean aviones en Venezuela.

Andrea cree en la juventud, en la pasión y en la preparación. Durante sus primeros años de carrera, enfrentó incredulidad de sus pasajeros por su corta edad y género. Sin embargo, cosecha los resultados tras años de trabajo. Es la mujer latinoamericana más joven en convertirse en piloto.

“Me abracé a Dios. Me esforcé y estudié mucho. El hecho de que seamos chamos no quiere decir que no lo podamos hacer”. expresó la venezolana a es.aleteia.org durante una entrevista

