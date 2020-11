La Real Sociedad, ¡a la altura del Bayern y el PSG!

noviembre 19, 2020 - 6:38 pm

Tras haber transcurrido los dos primeros meses de competición, la Real Sociedad marcha líder de LaLiga. Al principio, podría parecer que se trataba de algo efímero, momentáneo, y que, como suele ocurrir al principio de cada campeonato doméstico, los equipos que en las primeras jornadas sobresalen por encima del resto iban a bajar el ritmo.

Lo que suele ocurrir también es que, a medida que esos equipos en principio no destinados a liderar las tablas de las grandes ligas descienden en su rendimiento, los que sí están más acostumbrados a estar arriba lo ven aumentado. Nada más lejos de la realidad: no es ese el caso en la temporada 2020 de una de los campeonatos ligueros más importantes del planeta de fútbol.

No lo es porque todo parece indicar que la Real Sociedad, dirigida por Imanol Alguacil, ha llegado a donde está, a lo más alto de la clasificación, para quedarse. O al menos para seguir peleando por estar ahí. Y es que, después de nueve jornadas disputadas, el club vasco ha sumado 20 puntos de 27 posibles.

Esos siete que no ha sumado la Real se los dejó al principio ante el Real Valladolid en el partido inaugural y, después, ante el Real Madrid (jornada 2) y el Valencia (jornada 4). Tras esa derrota ante el equipo valenciano, la Real no ha hecho nada más que ganar, de ahí que sea el líder de LaLiga, aventajando a los dos equipos tradicionalmente mejor colocados en las apuestas deportivas para hacerse con el título, Real Madrid y Barcelona, en cuatro y nueve puntos, respectivamente.

Habrá quien plantee la hipótesis de que la Real Sociedad solo está donde está porque quien suele estar ahí no está rindiendo como esperaba. En cierta medida, el argumento es factible. Sobre todo si se hace referencia a la marcha del nuevo Barça de Koeman en la presente liga, donde los azulgrana apenas suman once puntos en nueve jornadas.

Por su parte, el Real Madrid se ha dejado por el camino once puntos con derrotas dolorosas como las que le infringió el Cádiz a domicilio. En cualquier caso, argumentar que la Real Sociedad lidera la tabla única y exclusivamente porque tanto el Barça como el Real Madrid no han estado a la altura en este inicio de temporada no parece acertado.

La Real Sociedad: 20 goles a favor en 9 partidos

No lo parece porque las estadísticas del equipo blanquiazul hasta la fecha reflejan una realidad bien distinta al planteamiento anterior. Entre esas estadísticas destaca sobre todo y ante todo la de los goles a favor. Nadie ha notado más goles que la Real Sociedad en lo que va de campeonato doméstico en España. Eso, sin duda, ya da una idea de que el equipo de Euskadi lidera la liga por derecho y por méritos propios.

Pero hay más: de las grandes ligas europeas, solo el Bayern de Múnich y el PSG, que precisamente protagonizaron la última final de la Champions League, han sumado más goles de los que ha sumado la Real Sociedad.

Los alemanes llevan 27 mientras que los parisinos tienen 26 en su haber. La Real, que junto al Chelsea completa la lista de equipos más goleadores de las ligas más importantes, suma 20. O lo que es lo mismo: más de dos goles por partido disputado.

En conclusión, la Real Sociedad debe y puede presumir de estar liderando LaLiga no por demérito de otros, sino por el buen desempeño que el equipo vasco está teniendo sobre un terreno de juego donde David Silva, flamante fichaje en verano, es la luz que ilumina a los txuriurdines. Si el canario sigue alumbrando a sus compañeros con sus pases y con su visión de juego, podría haber Real Sociedad para rato. Y si ese es el caso, podría haber una Real Sociedad campeona de LaLiga a final de temporada.