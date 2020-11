Mitad de los republicanos dice que Biden ganó por una elección "manipulada"

noviembre 18, 2020 - 11:42 am

Cerca de la mitad de todos los republicanos creen que el presidente Donald Trump “ganó legítimamente” las elecciones de Estados Unidos, pero que le fueron arrebatadas mediante fraude electoral generalizado que favoreció al presidente electo Joe Biden, según un nuevo sondeo de Reuters/Ipsos.





El sondeo de opinión, realizado entre el 13 y 17 de noviembre, mostró que el abierto desafío de Trump a la victoria de Biden tanto en el voto popular como en el colegio electoral parece estar afectando la confianza del público en la democracia estadounidense, especialmente entre los republicanos.

En total, un 73% de los encuestados estuvo de acuerdo en que Biden ganó las elecciones, mientras que el 5% cree que Trump ganó. Pero cuando se les preguntó específicamente si Biden había “ganado legítimamente”, los republicanos expresaron sospechas sobre cómo Biden obtuvo la victoria.

Un 52% de los republicanos dijo que Trump “ganó legítimamente”, mientras que solo el 29% dijo que la victoria de Biden fue legítima.

Cuando se les preguntó por qué, los republicanos estaban mucho más preocupados de que los encargados del recuento de votos estatales hubiesen inclinado el resultado en favor de Biden.

Un 68% de los republicanos dijo que les preocupaba que la elección estuviera “manipulada”, mientras que solo un 16% de los demócratas y un tercio de los independientes tenían preocupaciones similares.

Desde que el 7 de noviembre Biden sumó suficientes votos electorales para llegar a la Casa Blanca, Trump ha intensificado sus críticas y les ha dicho a sus seguidores que perdió debido a una enorme cantidad de votos ilegales.

No obstante, Trump no ha proporcionado pruebas de sus afirmaciones y no ha podido demostrarlas ante los tribunales. Los republicanos anunciaron esta semana que retirarían sus demandas contra las elecciones federales en Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin.

El sondeo mostró que el número de estadounidenses que sospechan del proceso electoral del país aumentó respecto a hace cuatro años.

En total, un 55% de los adultos en Estados Unidos dijo que creía que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre eran “legítimas y precisas”, lo que representa una baja de 7 puntos respecto a una encuesta similar que se realizó poco después de las elecciones de 2016.

El 28% que dijo que pensaba que la elección fue “el resultado de votos ilegales o fraude electoral”, un incremento de 12 puntos respecto a 2016.

La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó en línea, en inglés, en todo Estados Unidos. Recopiló respuestas de 1.346 encuestados, incluidos 598 demócratas y 496 republicanos, y tiene un intervalo de credibilidad, una medida de precisión, de 5 puntos porcentuales.

Reuters