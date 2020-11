La Luna iluminó el cielo de una Maracaibo sin luz

noviembre 30, 2020 - 7:17 am

La Luna, el satélite natural que surca nuestros cielos, la noche de este domingo ofreció un hermoso espectáculo de luz en medio de la penumbra de una Maracaibo, que sufre los rigores de los constantes racionamientos eléctricos.

Vestida con su mejor traje, la Luna salió y se mostró hermosa, digna de ser consentida por los poetas a través de sus versos o admirada por los enamorados, que buscan en sus destellos sellar su pacto de amor.

A la par de espectáculo celeste, sectores de Maracaibo, la capital del Zulia, estaban sin electricidad, es que Corpoelec no perdona y ahora los horarios de racionamiento se han incrementado en horas nocturnas, desde las 11 de la noche y hasta pasadas las tres de la mañana, los marabinos deben «descansar» a merced del calor o las zancudos.

Pero igual, no es culpa de la Luna, ella no es cómplice de esta tragedia, ella solo busca iluminar las noches, para que en medio de todo, veamos lo positivo, todavía tenemos la suerte de admirarla y disfrutarla en todo su esplendor y sin lunes artificiales que le resten brillo.

En el amanecer de este lunes, último día del mes de noviembre se pudo observar a la Luna llena, eclipse lunar y y la aparición de una estrella, la más brillante de la Constelación de Tauro.

Este fue el cuarto eclipse lunar del año, después de los registrados el 10 de enero, el 5 de junio y el 5 de julio.

In the wee hours of the morning on Nov. 30, our favorite celestial neighbor will be shining bright for you!



🌝 This full Moon, known as the Beaver Moon, will reach its peak at 4:30am ET.



Before looking up, get to know the surface you’re looking at: https://t.co/QI0YS5MTzF pic.twitter.com/zZ3NFCFOgn