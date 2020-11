La Liga Diamante de atletismo tendrá 4 citas en 2021

noviembre 24, 2020 - 3:01 pm

La Liga Diamante de atletismo informó que tendrá 14 citas durante 2021 con el fin de intentar recuperarse luego que la pandemia de coronavirus limitó las tradicionales justas este año.

Los organizadores informaron este martes 24 de noviembre que la gira arrancará el 23 de marzo en Rabat, Marruecos, tomará una pausa de un mes por los Juegos Olímpicos de Tokio, y culminará con la justa de Zúrich entre el 8 y 9 de septiembre.

“El calendario es estrictamente provisional en este momento y sujeto a cambios dependiendo de la situación sanitaria global en 2021”, advirtieron los organizadores en un comunicado.

La justa del 13 de julio en Londres será la última parada de la Liga Diamante antes del programa de atletismo de los Juegos de Tokio.

The #DiamondLeague today releases a provisional calendar for the 2021 season, which will see a return to a full schedule of 14 meetings culminating in a winner-takes-all season finale in Zürich.



