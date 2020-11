La F1 estrenará en 2021 el Gran Premio de Arabia Saudita con una carrera nocturna

noviembre 5, 2020 - 1:31 pm

La Fórmula 1 presentó este jueves un nuevo escenario que traerá probables polémicas, añadiendo al programa de la temporada de 2021 el primer Gran Premio de Arabia Saudita de la historia, en un reino ultraconservador, criticado por sus violaciones de los derechos humanos.

Tras algunos partidos prestigiosos de fútbol, como las Supercopas de España e Italia, el mediático combate de boxeo entre Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr, y sobre todo el Rally Dakar a principios de año, la F1 desembarca en la monarquía petrolífera.

Arabia Saudita se convertirá de esta forma en el 33º país de la historia en albergar una carrera de F1. La prueba tendrá lugar de noche, en las calles de la ciudad costera de Yedá, al oeste del país, a orillas del Mar Rojo.

«Esta carrera forma parte del proyecto ‘Visión 2030’ y tiene el apoyo de nuestros líderes y más especialmente del príncipe heredero», Mohammed Bin Salmán, artífice de este plan de modernización y diversificación de la economía saudí, declaró este jueves el príncipe Abdel Aziz, ministro de Deportes.

La carrera se añadirá al previsible cargado calendario para la próxima temporada: un total de 22 carreras estaban en el programa en 2020, antes de que la pandemia del coronavirus lo redujera a 17 citas. El calendario de 2021 completo será anunciado posteriormente, hizo saber Formula One, la sociedad que organiza el Mundial.

Y las autoridades saudíes lanzaron en enero la construcción de un circuito de carreras automovilísticas en Qiddiya.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos critican regularmente la disputa de estos eventos deportivos internacionales en Arabia Saudita, destinados a «blanquear» al país en sus graves violaciones en ese campo.

El deporte se ha convertido también en un terreno de competencia entre los países rivales del Golfo, donde Catar debe albergar en 2022 el primer Mundial de fútbol organizado en Medio Oriente. Riad y Doha están en competición por la organización de los Juegos Asiáticos de 2030.

The 33rd country to host a round of the Formula 1 world championship



All you need to know about the #SaudiArabianGP ⬇️@SaudiArabianGP https://t.co/MkDMdzSVKm