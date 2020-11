La «entrevista del siglo» de la BBC a Diana de Gales genera polémica 25 años después

noviembre 12, 2020 - 9:08 am

La vida de la princesa Diana y los detalles de su unión matrimonial con el príncipe Carlos de Gales, como todo los acontecimientos posteriores siguen generando polémica, pero uno en particular ha salido a salido a la luz recientemente.

La «entrevista del siglo» que hizo la BBC a la princesa Diana hace 25 años genera está en el ojo de huracán.

La BBC anunció que tiene previsto realizar una investigación interna para determinar si el periodista que hizo la entrevista, Martin Bashin, actuó de forma maliciosa para que la entonces esposa del príncipe Carlos de Inglaterra accediera a hablar frente a las cámaras.

La entrevista, emitida en noviembre de 1995, fue vista por más de 20 millones de británicos y fue considerada la «primicia del siglo», pues muchos periodistas habían intentado sin éxito entrevistar a Diana de Gales.

Fue en ella que Diana reveló por qué se había separado del príncipe Carlos, un gran escándalo que involucró a la familia real británica.

«Éramos tres en ese matrimonio», dijo Diana frente a las cámaras, refiriéndose a la relación de su esposo con Camilla Parker-Bowles, quien ahora está casada con Carlos.

La semana pasada el diario británico Daily Mail publicó una entrevista con el hermano de Diana, Charles Spencer, quien presentó al periodista Martin Bashir a la princesa en ese momento, lo que facilitó que consiguiera la famosa entrevista.

Spencer asegura que Bashir logró ganarse su confianza y la de Diana al hacerles creer que había una conspiración de la familia real contra la princesa.

Sin embargo, según el Daily Mail, las afirmaciones hechas por Bashir eran mentiras creadas por el periodista con la intención de ganarse la confianza de la princesa y que esta le concediera la entrevista exclusiva.

¿Qué pruebas presentaron?

El hermano de Diana hace su acusación apoyándose en notas que tomó de una reunión con Bashir tres meses antes de la entrevista.

El periodista de la BBC habría enumerado una serie de acusaciones sobre una supuesta red de vigilancia secreta. También habría asegurado que la correspondencia de la princesa había sido violada, que su automóvil estaba siendo seguido y que su teléfono había sido intervenido.

También se le dijo que un reloj de su hijo, el príncipe William, tenía un dispositivo que podía grabar conversaciones. Según el reportaje del Daily Mail, esta y otras informaciones «extraordinarias» fueron consideradas «fantasiosas» por Spencer, quien comenzó a sospechar de Bashir.

El periodista también presentó extractos bancarios de personas que trabajaban para la familia real. Sin embargo, estos documentos habían sido falsificados por un diseñador gráfico, a pedido del periodista de la BBC.

Bashir presuntamente le dijo al hermano de Diana que estos extractos demostraban que personas cercanas a la princesa estaban recibiendo dinero de los servicios secretos británicos, supuestamente a cambio de información privilegiada sobre Diana.

La BBC, que ya había realizado una investigación sobre el asunto y había absuelto al periodista en la década de los 90, ahora se ha comprometido a realizar otra investigación.

Una parte clave de la investigación original, que tenía como objetivo determinar si Diana había sido persuadida para otorgar la entrevista a través de premisas falsas, fue una declaración manuscrita de la princesa en la que afirmaba no haber visto extractos bancarios falsificados y que estos no jugaron ningún papel en su decisión de participar en la entrevista.

En un comunicado, la BBC dijo que «desafortunadamente, estamos limitados por el hecho de que no podemos discutir nada de esto con Martin Bashir, quien está gravemente enfermo. Cuando se recupere, sin duda realizaremos una investigación sobre estos asuntos».

Martin Bashir es ahora corresponsal de religión de la BBC. Está de baja por enfermedad, ya que sufrió complicaciones de una cirugía cardíaca y también de covid-19, que contrajo a principios de este año.

La importancia de los extractos bancarios

Según el hermano de Diana, los extractos bancarios falsificados presentados por Bashir fueron fundamentales para que decidiera presentarle a Diana.

El corresponsal de la BBC de la Casa Real, Jonny Dymond, dijo que vio las notas de Charles Spencer sobre el caso.



Según el hermano de la princesa, los extractos bancarios falsificados fueron clave para la acordar de la entrevista.

Parecen registrar a Bashir diciendo «mentiras y más mentiras sobre miembros de la familia real y su equipo, en un intento, según Spencer, de ganarse su confianza y la de su hermana Diana».

Bashir también acusó al guardaespaldas de la princesa de conspirar contra ella y a sus amigos cercanos de filtrar historias a la prensa.

La entrevista de 1995 con Diana en el programa Panorama de la BBC fue una de las más relevantes de la historia de la televisión británica y agravó la disputa entre la princesa y la familia real.

En ese momento, la princesa Diana ya estaba separada del príncipe Carlos, pero aún no se había divorciado.

Una investigación realizada internamente en 1996 por el entonces director de noticias de la BBC (y futuro director general), Tony Hall, revelada recién ahora al público gracias a las leyes de acceso a la información, mostró que la BBC concluyó en ese momento queMartin Bashir era «un hombre honesto».

Esa misma investigación concluyó con el despido del diseñador gráfico Matt Wiessler, quien creó los extractos bancarios falsos.

Sin embargo, Wiessler afirma que hizo los extractos ha pedido de Bashir sin saber para qué se utilizarían, y que solo se dio cuenta del vínculo entre la entrevista y su trabajo después de la transmisión de la charla.



«Es un poco como culpar al bolígrafo por escribir una carta desagradable. No podía creerlo cuando vi la publicación a través de la ley de acceso a la información. Me sorprendió absolutamente que en una reunión de la junta directiva [de la BBC] que convocada para averiguar lo que Martin había hecho, me convertí en un chivo expiatorio «, dijo Wiessler en una entrevista esta semana para la BBC.

«No sé cómo es posible contar una historia en la que un diseñador gráfico asume la culpa de utilizar documentos copiados como falsificados. He vivido con esto durante 25 años».



Charles Spencer, el hermano de la princesa, asegura que Bashir actuó de mala fe.

El hermano de Diana, Charles Spencer, dice que los documentos falsificados fueron fundamentales para asegurar la entrevista con su hermana y que, sin ellos, la princesa no habría participado en el programa de la BBC.

La BBC se ha disculpado por los extractos bancarios falsos, pero insiste en que «no tuvo ningún papel en su decisión [de Diana] de participar en la entrevista».

Bajo escrutinio

Desde las revelaciones del Daily Mail, así como de un documental del canal de televisión Channel 4, la BBC ha sido objeto de críticas.

Charles Spencer dice que la investigación realizada en 1996 por el entonces director de noticias de la corporación, Tony Hall, se hizo solo para encubrir a los culpables.

El diseñador gráfico dice que la investigación de la BBC arruinó su carrera.

«Que miren el daño que ha hecho y ciertamente pidan disculpas públicamente. Mis hijos saben que la gente me llama falsificador. Yo era un reconocido diseñador gráfico».

Cuando se le preguntó por qué no había hablado antes sobre esto, respondió: «Porque no soy nadie. ¿Con quién hablaría? Tenía que hacer algo para reinventarme, comenzar una nueva vida. Me mudé a 250 millas [400 km] de Londres. Y también afectó mi confianza en mí mismo».

El actual director general de la BBC, Tim Davie -quien asumió el cargo este año- dijo el lunes que lacorporación se está tomando el caso «muy en serio» y que los investigará todo hasta que se descubra la verdad.

«Estamos en el proceso de ordenar una investigación sólida e independiente», aseguró.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

BBC.com