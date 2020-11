La cantante venezolana Karina y Jodie Foster actriz estadounidense están de cumpleaños

noviembre 19, 2020 - 12:50 pm

Cynthia Karina Moreno Elías, mejor conocida como Karina, etsá hoy de cumpleaños. Nació el 19 de noviembre de 1968.

Karina es cantante, compositora y actriz de nacionalidad peruana y venezolana. Es la cuarta de cinco hermanos de una familia Aragonesa, la cual se asentó en Venezuela cuando ella sólo tenía un año de edad. Domina el hebreo, además del español e inglés.

Otra cumpleañera del dia de hoy es Alicia Christian Foster nació el 19 de noviembre de 1962, en Los Ángeles, mejor conocida como Jodie Foster, es una actriz de cine y directora de cine estadounidense que hoy celebra sus 57 años de edad.

A la lista de cumpleañeras se suma Margaret Mary Emily Anne Hyra, más conocida como Meg Ryan quien nació el 19 de noviembre de 1961. Es una actriz de cine, televisión, productora de cine y televisión estadounidense.

Durante su trayectoria profesional Ryan ha recibido varios premios y nominaciones entre las que cabe destacar tres candidaturas al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical y una al Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista. Conocida por sus intervenciones en películas como Innerspace (1987), When Harry Met Sally (1989), Sleepless in Seattle (1993), French Kiss (1995) o You’ve Got Mail (1998).

