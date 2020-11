La cantante venezolana Arca fue nominada a los Grammy 2021

noviembre 25, 2020 - 11:46 am

La cantante y productora venezolana de música electrónica, Arca, obtuvo su primera nominación a los premios Grammy para su edición del 2021.

La también DJ figura en la categoría Mejor álbum dance/electrónico por su cuarto trabajo discográfico Kick I, lanzado en junio de este año.

«Una NOMINACIÓN GRAMMY !!! Me estás tomando el pelo !!!!! Estoy muy agradecida», celebró la artista a través de su cuenta en Twitter.

La ceremonia de entrega de los premios, donde Arca puede alzarse con un premio Grammy, se transmitirán por la cadena CBS el 31 de enero de 2021 desde el Staples Center de Los Ángeles.

Oriunda de Caracas y establecida en España, la cantante criolla despuntó en la escena musical independiente desde muy joven.

Su trabajo, que es reconocido como uno de los más transgresores de la música actual, la ha llevado a trabajar con figuras de la talla de Frank Ocean, Kanye West, Björk, Rosalía y Kelela.

