La barranquillera, Andrea Valdiri, es un terremoto sexual (Videos)

ANDREA VALDIRI Andrea Valdiri Ospina (23 de julio de 1991) es una modelo, bailarina, instagramer y cantante colombiana. Fue Señora Colombia en 2015. Es conocida en redes por su belleza, bailes y oufits. Posee además una línea de ropa femenina y trajes de baño. En 2017 ganó reconocimiento en redes por el reto Bella y Sensual y un año después salto a la fama con el Dura Challenge, siendo reconocida por el mismo Daddy Yankee. Su sencillo debut, Violento, fue lanzado en 2019. PRIMEROS AÑOS Nació y creció en Barranquilla, Colombia, y es muy apegada a su familia. Su padre se llama Eduardo y sus hermanas son Shujam y Fairuz. Según comentó, sufrió maltrato por parte de su padre, quien era adicto a las drogas y el alcohol. Desde muy pequeña mostró interés por el deporte. Fue miembro de un equipo de patinaje y comenzó a modelar a los catorce años. Tras terminar el bachillerato estudió Dirección y Producción de Radio y Televisión, gracias a una beca deportiva, en la Universidad Autónoma del Caribe. Cuando tenía 19 años, su pareja falleció en un accidente de tránsito; entonces, estaba esperando a su hija isabela (hoy de 9 años). Tras la perdida, Andrea, se enfoco en salir adelante por su hija. Retomo con fuerza su carrera como modelo y lanzó su propia marca de trajes de baño, llamada La Valdiri. Terminó además la carrera y comenzó a hacer algunas apariciones en vídeos musicales y eventos populares. Poco a poco iría ganando reconocimiento. VALDIRI: SEÑORA COLOMBIA Y FAMA EN INSTAGRAM Cinco años después del nacimiento de su hija, Valdiri representaría al Atlántico en el Concurso de Belleza Señora Colombia, llevándose la corona frente otras 17 hermosas participantes. Una vez elegida como reina, manejo a cabalidad sus funciones en eventos y obras sociales por todo el país. Aunque ganó reconocimiento en su tiempo como reina, la fama le llego años después a través de Instragram, plataforma en la que es conocida por sus bailes sensuales y outfits. Fue en 2017 que empezó a llamar la atención del público con sus vídeos, al presentarse como concursante en el reto Bella y Sensual, propuesto por Romeo Santos. El desafío tenia como fin escoger a tres fanáticas que aparecerían en el vídeo de la canción, interpretada junto a Nicky Jam y Daddy Yankee. Por supuesto, Valdiri resulto escogida. Tras su aparición en el vídeo su popularidad creció, al igual que su numero de seguidores. Mas tarde volvería a llamar la atención con su vídeo del Dura Challenge del reguetonero Daddy Yankee. El éxito que tuvo su coreografía fue sin precedentes, incluso fue reconocida por el mismo cantante, quien no dudo en repostear su vídeo. Desde entonces ha sido tendencia en varias ocasiones por sus coreografías, retos, outfits e imitaciones de personajes. En su Instagram, Valdiri, ha aparecido vestida como Freddie Mercury. El éxito en redes no le ha impedido continuar con su trabajo como empresaria. Ahora no solo posee su marca La Valdiri, sino que también es dueña de una academia de baile y un centro de acondicionamiento físico. Además, como influencer promociona varias líneas y productos. Si bien es conocida por sus covers, en 2019, hizo su debut como cantante con su sencillo Violento. RECONOCIMIENTOS El 31 de mayo de 2018 ganó el premio a la Bailarina Influencer del Año en los Premios Estrellas Digitales. VIDA PERSONAL Fue pareja del futbolista Michael Ortega. Recientemente estuvo en la mira publica, tras salir herida en una pelea con su hermana, Shujam.