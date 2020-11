Kevin Cash y Don Mattingly se llevaron los premios a Mánager del Año

noviembre 11, 2020 - 9:13 am

Los pilotos Kevin Cash, de los Tampa Bay Rays, y Don Mattingly, de los Miami Marlins, se llevaron los premios a Mánager del Año, anunció la MLB este martes 10 de noviembre.

Cash, considerado uno de los pilotos jóvenes más brillantes en las Grandes Ligas, guio a Tampa Bay a una foja de 40-20, la mejor de la Americana, durante la campaña abreviada por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, recibió duras críticas por la decisión de retirar al zurdo Snell en la sexta entrada de ese sexto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, quienes terminaron por ganar el encuentro para coronarse.

Kevin Cash is the 2020 AL Manager of the Year. 👏 pic.twitter.com/JYIEq8HZ3i

“¿He reflexionado sobre eso? No ha pasado un día en que no lo haya hecho”, reconoció Cash. “Es nuestra obligación, al estar en este puesto. Y lo más importante es que nuestros peloteros continúan reflexionando sobre estas decisiones”.

Después de que el dominante Snell fue relevado, los Dodgers remontaron ante Nick Anderson y se impusieron por 3-1 para coronarse. Cash dijo que ha sostenido conversaciones con muchas personas desde aquella derrota, y ha recibido muestras de apoyo.

“Sí, haría lo mismo otra vez, pero pediría un resultado diferente”, dijo Cash entre risas. “Esa decisión no reflejó mi confianza en Blake, sino mi confianza en Nick. En ese momento sentí que nos daba la mejor oportunidad de ganar el juego”.

La votación por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) concluyó antes de que comenzaran los playoffs.

Rick Rentería, a quien los Medias Blancas de Chicago dejaron ir pese a que consiguió colocar al equipo en los playoffs por primera vez desde 2008, fue el segundo mánager más votado en la Americana, seguido por el puertorriqueño Charlie Montoyo, de los Azulejos de Toronto.

Mattingly conjuró la larga sequía de playoffs de Miami, que se clasificó por primera vez desde 2003, pese a lidiar con un brote de COVID-19 que provocó una larga pausa en la campaña del equipo y diezmó el roster.

Don Mattingly is your NL Manager of the Year for 2020. 👏 pic.twitter.com/IlWGWJcUiS