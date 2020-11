Junior Ramírez, el repartidor venezolano, no aceptó las disculpas del peruano

noviembre 20, 2020 - 7:32 am

Guillermo Miranda, abogado peruano, que se hizo famoso luego de insultar a un repartidor venezolano que hacía Delivery, tuvo la oportunidad de pedir disculpas a Junior Ramírez, el agredido, en el programa de Magaly Medina «La Firme».

Miranda dijo que su actuación no tenía justificación, a pesar de los problemas familiares o laborales, por lo que estaba pasando en ese momento, pero aseguró que no es xenófobo y no tiene nada en contra de los venezolanos a los que también ofreció disculpas.

Junior Ramírez, el joven venezolano, que fue a entregar un pedido de comida a la puerta de Miranda, fue agredido verbalmente por Miranda, porque según Miranda el servicio estaba en mal estado.

«Junior…, presenté un video porque no tenía como ubicarte…, Junior he venido a pedirte disculpas personalmente…, me siento avergonzado de la actitud que tuve contigo, tu no tenías la culpa, y yo por un mal momento que pasaba, justo en ese momento que llegaste, actué de esa forma injustificada contigo, yo de corazón, esperaría que puedas aceptar mis disculpas porque son verdaderas te lo digo con el corazón en la mano», esas fueron las palabras de Guillermo Miranda hacia el venezolano.

Junior Ramírez luego de escuchar las disculpas de quien unos días antes lo había agredido verbalmente y hasta amenazado de golpearlo, no aceptó las disculpas del abogado peruano, quien ahora es catalogado de xenófobo, por sus propios compatriotas.

«Yo no tengo porqué y mi mente no siento que tenga que decir o aceptar disculpas en estos momentos, porque al igual que yo, muchas personas, tanto venezolanos, extranjeros, o mismos peruanos son víctimas de esta clase de abusos y la verdad es que ya es hora de que las personas piensen un poquito antes de hablar y razonen, porque no hay motivos, para reaccionar de dicha forma», argumentó el joven venezolano.

La presentadora, Magaly Medina, apoyó el comentario del venezolano y dijo que es cierto que hay personas que se creen por encima de otro ser humano, haciendo gala de una hostilidad tremenda y que ellos como comunicadores han sido testigos, por lo que no se deben justificar a pesar de los momentos difíciles, por lo que estén pasando.

Junior Ramírez, tiene dos años radicados en el Perú, es casado, y su hija de 15 meses es peruana, trabaja en Rapid, un servicio de comida de entrega en la casa.

